Afore XXI Banorte llama a fortalecer el hábito del ahorro para construir un mejor futuro

En México, convertir el ahorro en un hábito constante representa una gran oportunidad para fortalecer el bienestar financiero de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI, 33.6% de las personas de 18 a 70 años no ahorró en el año previo inmediato, mientras que 36.6% lo hizo exclusivamente a través de mecanismos informales, como tandas o dinero guardado en casa.

Con motivo del Día Mundial del Ahorro, conmemorado el pasado 31 de octubre, Afore XXI Banorte hace un llamado a fortalecer la cultura del ahorro entre las y los mexicanos a través de hábitos financieros que permitan atender las necesidades del presente y construir un patrimonio para el futuro. Cabe señalar que el reto no consiste únicamente en comenzar a ahorrar, sino en convertir esta práctica en una decisión constante, vinculada con objetivos personales y financieros.

De acuerdo con el estudio Determinantes del ahorro voluntario para el retiro en México: un análisis microeconométrico, publicado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en septiembre de 2026, solo 7.8% de las personas con una Cuenta Individual realiza aportaciones voluntarias, lo que significa una oportunidad para fortalecer la educación financiera, así como para impulsar el Ahorro Voluntario como una herramienta que complemente los recursos para el retiro.

“El ahorro debe entenderse como un hábito que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y no como una decisión que tomamos únicamente cuando tenemos recursos disponibles, ya que la constancia es fundamental para alcanzar los objetivos financieros. Incorporarlo lo antes posible en nuestra vida permite construir gradualmente un patrimonio, establecer metas y estar mejor preparados para el futuro” señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Para las nuevas generaciones, incorporar este hábito desde el inicio de su vida laboral es una oportunidad para aprovechar el tiempo como un aliado en la construcción de su patrimonio. Por su parte, quienes se encuentran en etapas laborales más avanzadas pueden fortalecer su estrategia financiera mediante la revisión de sus objetivos de retiro y la evaluación de sus posibilidades de realizar aportaciones adicionales.

Como parte de este llamado, XXI Banorte recomienda establecer objetivos de ahorro específicos, definir aportaciones periódicas de acuerdo con la capacidad económica de cada persona y revisar con regularidad los avances alcanzados. Para facilitarlo, el Ahorro Voluntario puede iniciarse desde 50 pesos a través de canales físicos y digitales. A la par, la Administradora pone a disposición de sus cuentahabientes herramientas como su Calculadora de pensión, que permite conocer cómo las aportaciones voluntarias influyen positivamente en el saldo destinado al retiro. En este sentido, para conocer más sobre esta herramienta o recibir orientación personalizada, las y los trabajadores pueden escribir por WhatsApp al 55 2000 1994 o visitar www.xxi-banorte.com.

Con estas acciones, Afore XXI Banorte reafirma su compromiso con la educación financiera y previsional, promoviendo que más personas reconozcan el ahorro como una herramienta para alcanzar sus metas y fortalecer su bienestar económico en cada etapa de su vida.