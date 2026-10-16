Afore XXI Banorte realizó más de 2 mil trámites durante la Feria de Afores 2026 en Iztacalco

Afore XXI Banorte concluyó su participación en la Feria de Afores 2026, realizada del 8 al 12 de octubre en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, donde acercó los servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a las y los trabajadores, facilitando el acceso a trámites, orientación y asesoría especializada.

Durante los cinco días del evento, la Administradora realizó más de dos mil trámites y servicios, entre los que destacaron las asesorías en materia de retiro, la integración de expedientes de identificación, la actualización de datos personales y la emisión de estados de cuenta. Estas acciones contribuyen a que las personas trabajadoras mantengan actualizada su Cuenta Individual y cuenten con información para tomar mejores decisiones sobre su futuro financiero.

Al respecto, David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte, señaló: “Llevar la Feria de Afores a Iztacalco nos permite estar más cerca de quienes construyen su retiro todos los días. Atender con rapidez, claridad y calidez a cada persona es la mejor forma de fortalecer la confianza en su Afore y en el Sistema de Ahorro para el Retiro”, señaló.

Como parte de su participación, XXI Banorte impulsó su Programa Jóvenes, una iniciativa dirigida a personas de entre 18 y 30 años que busca fortalecer el conocimiento, el interés y el seguimiento de su Cuenta Individual, promoviendo una mayor participación de las nuevas generaciones en la planeación de su retiro. También implementó su Protocolo de Atención para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, mediante el cual brindó atención preferente y sin tiempos de espera, con el propósito de ofrecer una experiencia de servicio más accesible, ágil e incluyente.

“Una parte importante de nuestros clientes está integrada por personas adultas mayores, por lo que nuestra prioridad es ofrecer un servicio cercano, accesible y de calidad para todas las generaciones. La implementación de herramientas de predigitalización nos permitió agilizar la atención y responder de manera más eficiente a las necesidades de quienes acudieron a la Feria”, afirmó Razú Aznar.

Con su participación en este encuentro, Afore XXI Banorte reafirma su compromiso de acercar los servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro a más personas, impulsar la educación previsional y fortalecer una atención centrada en las necesidades de sus clientes.

Para quienes no pudieron asistir, XXI Banorte recuerda que sus trámites son gratuitos y pueden realizarse en cualquiera de sus 75 Oficinas de Atención Personalizada a nivel nacional. Asimismo, diversos servicios están disponibles a través de la aplicación AforeMóvil XXIB, el sitio web www.xxi-banorte.com y el canal de WhatsApp 55 2000 1994.