Excelencia operativa lleva a Afore XXI Banorte a gestionar 9.4 millones de cuentas adicionales del SAR

La CONSAR designó a XXI Banorte como la nueva Prestadora de Servicios del SAR tras dictaminar que es la Afore con la mejor capacidad operativa.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) designó a XXI Banorte como la nueva Prestadora de Servicios del SAR tras dictaminar que es la Afore con la mejor capacidad operativa, solvencia financiera, servicio al cliente y alcance tecnológico de toda la industria, cualidades que le permitieron ganar la licitación emitida por la autoridad durante 2026.

Derivado de dicha designación, la Afore recibió 9,417,381 Cuentas Individuales que se encuentran pendientes de ser asignadas o registradas, con un saldo acumulado de más de 121 mil millones de pesos. Con este movimiento, XXI Banorte se convierte en la líder del sector al gestionar la mayor cantidad de cuentas del sistema.

Para escoger al ganador de la licitación, la CONSAR evaluó diversos aspectos operativos y financieros de las Afore, concluyendo que XXI Banorte es la Administradora más eficiente del sector, ya que tiene la infraestructura idónea para un desempeño óptimo, ofrece altos niveles de atención y cuenta con una comisión competitiva para brindar el servicio.

Al respecto, Julio César Cervantes Parra, Presidente de la CONSAR, comentó que “esta gestión permitirá una operación más eficiente y de menor costo para el Sistema. La tasa ofrecida por la Administradora generará ahorros en la prestación del servicio, mientras que su capacidad operativa permitirá atender más de nueve millones de cuentas”.

Sobre el resultado de la licitación, David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte, señaló que “la designación representa un voto de confianza en la solidez, experiencia y capacidad operativa de la Afore. Asumimos esta responsabilidad con el compromiso de brindar un servicio eficiente, seguro y de calidad, así como de acompañar a las y los trabajadores para que conozcan su Cuenta Individual, tomen decisiones informadas sobre su futuro y se registren en la Afore Fuerte de México”.

De tal manera, a través de este mecanismo regulado por la CONSAR, XXI Banorte asumirá por los siguientes seis años el control de las Cuentas Individuales que aún no están asignadas o registradas en una Administradora. Cabe señalar que los fondos de dichas cuentas se mantienen en el Banco de México, y que la Afore únicamente gestionará la recepción de sus aportaciones patronales, e implementará estrategias para localizar a los titulares de cada Cuenta Individual, a fin de que puedan registrarse en XXI Banorte, recibir sus Estados de Cuenta Cuatrimestrales y conocer el saldo de su Afore.

Como parte de esta designación, XXI Banorte pone a disposición a su equipo de Asesores Previsionales, quienes podrán resolver las dudas o solicitudes de cada persona interesada en conocer más sobre su Afore. En este sentido, la institución invita a las y los trabajadores que aún no se registran en una Afore a solicitar asesoría y formalizar su registro a través de la aplicación AforeMóvil XXIB, el sitio web www.xxi-banorte.com o vía WhatsApp, escribiendo al número 5520001994.