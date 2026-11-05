Juez mexicano detenido en Colombia es una ‘fichita’: ¿Qué casos polémicos llevó?

La FGR pedía la orden de captura de Luis Benítez por una presunta defraudación fiscal de un millón 648 mil pesos. (Foto: Especial)

Agentes estadounidenses detuvieron en Colombia a Luis Benítez Alcántara, un juez mexicano acusado de aceptar un soborno de 2 millones de dólares para conseguir la liberación de Ryan Wedding, narcotraficante conocido como ‘El Chapo’ canadiense.

El FBI realizó la detención como parte de un caso vinculado a la red de tráfico de cocaína presuntamente dirigida por el exesquiador olímpico de snowboard Ryan Wedding, según informó el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Se le acusa de recibir un soborno millonario de Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding, ‘El Chapo canadiense’. Benítez era juez de un tribunal de distrito en Ciudad de México.

Estados Unidos solicitará la extradición del juez desde Colombia, y Benítez podría enfrentar hasta 15 años de prisión federal por cada uno de los cargos, según el comunicado.

Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el domingo. Enfrenta nueve cargos penales en Estados Unidos, entre ellos el de ayudar al narcotraficante con el fin de obstaculizar o impedir su detención.

Además, se sabe que ha estado a cargo de otros casos polémicos en México; aquí te contamos lo que sabemos de este juez.

¿Qué casos polémicos llevó el juez Luis Benítez Alcántara?

Luis Benítez Alcántara, juez de control adscrito a los juzgados federales del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, era conocido por fallos polémicos en los casos de Emilio Lozoya, La Estafa Maestra y especialmente en el caso Pegasus.

En este último, el juez Benítez Alcántara absolvió, el 12 de enero de 2024, a Juan Carlos García Rivera, único detenido por ese caso de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, decisión ratificada por un tribunal.

Dicho juzgador acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no haber cumplido los estándares para acreditar el delito en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui y atribuidos al exempleado de la compañía de seguridad KBH.

El Órgano de Administración Judicial ya borró de sus plataformas digitales toda la información relacionada con el juez, por lo que no se sabe si actualmente contaba con algún procedimiento administrativo derivado de sus decisiones judiciales.

Además, el juez Benítez Alcántara, quien fue ratificado por el OAJ en 2024, tiene poco más de 10 años como juzgador y no es parte de los impartidores de justicia electos por voto popular en la elección judicial de junio de 2025.

Este mismo juez, Luis Benítez, se negó a girar una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga por defraudación fiscal. Sin embargo, el empresario fue detenido el año pasado en Estados Unidos por autoridades migratorias.

La semana pasada se dio a conocer que la esposa del empresario, Inés Gómez Mont, fue detenida por las mismas autoridades en Florida.

La FGR pedía la orden de captura de Luis Benítez por una presunta defraudación fiscal de un millón 648 mil pesos.

Con información de Bloomberg y David Vela