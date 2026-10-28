‘Son enemigos, pero hablan’: Negociaciones con narcos sorprendieron a directores de ‘La Caída de El Mayo’

Darren Foster y Miguel Fernández Flores dirigen 'La Caída del Mayo', un documental que se adentra en la trayectoria del 'Señor del Sombrero' en el narco.

En público, el mensaje es de confrontación: el secretario de Guerra de Trump pidió a México ‘mano dura’ contra los cárteles y una exfiscal de EU presumió que Ismael ‘El Mayo’ Zambada morirá en una prisión de EU.

Pero detrás de ese choque también hay conversaciones que pueden llevar a acuerdos de cooperación, una realidad que llamó la atención de los directores de La caída de El Mayo, documental de Netflix que se estrena este jueves 29 de octubre.

Con testimonios de exfiscales, periodistas y narcotraficantes, los directores Darren Foster y Miguel Fernández Flores reconstruyen la historia del llamado ‘Señor del Sombrero’, cofundador del Cártel de Sinaloa que vivió como un ‘fantasma’ y cuyo rostro permaneció desconocido por las autoridades durante años.

En entrevista con El Financiero, Darren Foster reconoció que uno de los mayores descubrimientos durante los casi dos años que trabajaron en el documental fue conocer detalles de las conversaciones que ocurren detrás de escena entre autoridades de EU y capos, algunas de las cuales buscan cerrar acuerdos de cooperación para perseguir a ‘peces gordos’ del narco.

¿Qué descubrimiento ‘sorprendió’ a los directores de ‘La caída de El Mayo’?

Miguel Fernández Flores destacó la historia de cómo fiscales de EU trataron de usar a Vicente Zambada, ‘El Vicentillo’ — preso en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago en ese entonces— , para convencer a ‘El Viejo’ de entregarse y dejar las riendas del Cártel de Sinaloa.

La anécdota aparece en el segundo episodio de La caída de El Mayo y es relatada por Michael Ferrara, un exfiscal estadounidense que participó en las conversaciones telefónicas entre padre e hijo.

“Hay un episodio interesantísimo [...] en el cual él (‘El Mayo’) tiene una conversación con los abogados de Estados Unidos, donde le piden que se rinda de alguna manera y que cambie su lugar con Vicente Zambada”, explicó Fernández Flores.

En la imagen, se observa un recreación del encuentro que 'El Mayo' tuvo con 'El Chapo' tras su primer fuga de prisión. (Cortesía Netflix)

De acuerdo con Michael Ferrara, las autoridades habilitaron un sistema telefónico para comunicarse con Zambada cuando este se sintiera seguro. Durante una de las llamadas, ‘El Vicentillo’ intentó convencer a su padre de entregarse, pero la propuesta no prosperó.

Para Miguel Fernández Flores, el episodio permitió conocer que el ‘amor’ que ‘El Mayo’ tenía para con su primogénito no valía cualquier sacrificio. “Él, en algún momento, dice que no. Entonces, esa relación familiar también encuentra un límite”, señaló.

Al respecto, Foster se mostró sorprendido de conocer, de vivo testimonio de exfiscales, qué tan lejos está dispuesta a llegar la justicia de EU para lograr su objetivo: la captura de líderes del crimen organizado en México.

“Para mí, una de las mayores revelaciones de esta serie es que existen conversaciones entre narcotraficantes de alto nivel y el Gobierno de Estados Unidos, que supuestamente son enemigos”, afirmó. “Sin embargo, detrás de escena se producen conversaciones que terminan dando lugar a algunos de estos acuerdos de cooperación”.

El avión que llevó a ‘El Mayo’ a EU: ¿Qué se ve en el documental de Netflix?

La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, dejó una serie de interrogantes sobre el avión que lo trasladó de México a Estados Unidos, donde fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’.

En La caída de El Mayo, uno de los testimonios sostiene que las autoridades estadounidenses se enteraron de que el narcotraficante viajaba hacia Santa Ana, Nuevo México, cuando la aeronave ya estaba en el aire. El documental también recupera el relato de un testigo de la llegada del avión a Nuevo México, quien recuerda haber visto a hombres de traje esperando a sus ocupantes.

El episodio del avión de ‘El Mayo’, que provocó reclamos de las autoridades mexicanas a sus contrapartes estadounidenses, ocupa un espacio relativamente pequeño en el documental. Sobre este punto, Darren Foster reconoció que intentaron investigar más sobre ello, pero no consiguieron respuestas suficientes.

“Creo que todavía es una pregunta abierta cuál pudo haber sido el papel del Gobierno de Estados Unidos en esta captura. También considero que siguen existiendo muchas interrogantes alrededor del piloto” del avión, explicó.

Foster aseguró que tanto él como Miguel Fernández Flores mantienen el interés por esclarecer las circunstancias del traslado de Zambada y que continuarán investigando.

“Lo intentamos. Intentamos conseguir esas respuestas y continuaremos investigando este asunto, pero por ahora sigue siendo un misterio”, concluyó.