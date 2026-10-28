Hija de Laura Bozzo DESMIENTE fallecimiento: ‘No la dejaron entrar al cielo’, dice Alfredo Adame

Este 28 de octubre circuló una publicación falsa de la muerte de Laura Bozzo. (Fotos: Cuartoscuro / Instagram @missale_xo).

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, desmintió los rumores sobre la supuesta muerte de la conductora peruana, quien permanece hospitalizada tras someterse a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la hija de la presentadora de Laura en América compartió un comunicado en el que rechazó categóricamente la información que circuló en redes sociales sobre el presunto fallecimiento de su madre.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, señala el comunicado.

En el mismo mensaje, la familia solicitó a los medios de comunicación y al público evitar la difusión de información sin confirmar, especialmente por la situación que atraviesa la conductora.

“Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas”.

Hija de la Laura Bozzo Comunidado de la hija de Laura Bozzo, para desmentir la supuesta muerte de la conductora de 'Laura en América' (Foto: Alejandra De La Fuente/Instragram)

El comunicado de la hija de la conductora se da luego de que el exparticipante de la Casa de los Famosos, Alfredo Adame, compartió en Instagram un mensaje de despedida por el supuesto fallecimiento de la conductora, con quien mantuvo diversas polémicas públicas. La publicación del actor contribuyó a la difusión de una noticia que carecía de confirmación oficial.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo tras su hospitalización?

Laura Bozzo lleva 12 días hospitalizada en el Hospital General de México, en la CDMX, después de someterse a una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal perforada, que le provocó complicaciones de salud, entre ellas sepsis y neumonía.

La conductora ingresó el pasado 13 de octubre a un hospital de Acapulco, Guerrero, debido a fuertes dolores abdominales. Tras la intervención quirúrgica, fue trasladada a la capital del país para continuar con su tratamiento médico bajo vigilancia especializada.

La periodista Martha Figueroa, del programa Hoy, informó que Laura Bozzo presentó una leve mejoría, aunque su recuperación avanzaba lentamente.

De igual forma, señaló que la frecuencia cardiaca de Laura Bozzo se mantenía estable y que no había sido necesario volver a intubarla. Sin embargo, aclaró que su evolución todavía no presentaba cambios importantes.

La presentadora Laura Bozzo lleva 12 días internada en el Hospital General de México. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Qué publicó Alfredo Adame sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo?

El conductor Alfredo Adame compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram una esquela con la fotografía de Laura Bozzo, acompañada de un moño negro, flores blancas, veladoras y la frase “Descansa en paz”.

En la publicación, el actor lamentó el supuesto fallecimiento de la conductora peruana y reconoció su trayectoria en la televisión, pese a las diferencias que ambos mantuvieron durante años.

“Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica, que marcó la vida de muchas personas. Más allá de nuestras diferencias, reconozco su gran trayectoria y el impacto que dejó en la televisión”, escribió.

El mensaje concluyó con sus condolencias a la familia, amigos y seguidores de Bozzo. Sin embargo, varios usuarios cuestionaron la publicación porque no existía una confirmación oficial de su fallecimiento.

Posteriormente, Alfredo Adame eliminó la publicación de sus redes sociales y difundió el mismo comunicado que compartió la hija de Laura Bozzo, en el que se desmintió el supuesto fallecimiento de la conductora.

Más tarde, el ‘Golden Boy’ compartió otra publicación en la que, sin mencionar directamente a Laura Bozzo, ironizó sobre la falsa noticia de su muerte: “De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, escribió el actor.