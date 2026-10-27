‘A los 4 días no podía caminar’: Manuel Masalva revela detalles de la amputación que sufrió

Manuel Masalva recordó los días en que su salud se deterioró durante un viaje por Asia, luego de contraer una bacteria que puso en riesgo su vida. El actor, conocido por interpretar a Ramón Arellano Félix en la serie Narcos: México, contó que tuvo complicaciones que derivaron en la amputación de los dedos de sus pies.

En entrevista con el programa Ventaneando, habló sobre la emergencia médica que lo llevó a permanecer más de tres semanas en coma.

“Era un viaje de varios destinos, después de Filipinas era Dubái y en cuanto llegué, a los cuatro días ya no podía caminar, fuimos día a día, a laboratorios a sacarme sangre, descartar covid, malaria. Era un dolor en la cadera del lado derecho, descartado todo y no se entendía qué”, relató.

¿Por qué tuvieron que amputarle los dedos de los pies a Manuel Masalva?

Las complicaciones de la infección afectaron la circulación sanguínea de sus pies y provocaron gangrena. De acuerdo con su testimonio, los médicos trabajaron para controlar el daño en los tejidos, pero finalmente le informaron que sería necesario amputarle parte de ambos pies.

Masalva recordó que, al despertar del coma, todavía no comprendía por completo lo que había sucedido. Tenía una traqueotomía, no podía hablar y necesitaba recuperar poco a poco la movilidad.

“Fue lento, pero bueno el avance y estuvieron atacando los doctores la gangrena y el problema de circulación en mis pies. No preguntaba mucho, no tenía mucho contacto con mi familia, estaba en una habitación”, explicó el actor que estuvo hospitalizado.

El momento de recibir la noticia de la amputación fue especialmente difícil. Contó que dos médicos acudieron a hablar con él y que, aunque al principio conversaron en árabe, entendió que se referían al problema que tenía en los pies.

“Yo lo tomé bastante tranquilo, mis papás estaban al lado y llegaron dos doctores que eran de parte de traumatología (…) Fue un momento duro, pero les pregunté (…), es necesario y les dije: ‘sí, hagámoslo’”, recordó.

La hospitalización del actor se prolongó durante aproximadamente tres meses y medio. Después comenzó un proceso de rehabilitación:

“Todavía estoy en el proceso, lleva un tiempo y es aceptar una nueva forma de vida. No es como que ya no pueda hacer lo que hacía antes y es ir recuperando la confianza, la fuerza”, señaló el integrante del elenco de Narcos: México.

Actualmente utiliza prótesis que coloca en el calzado para mantener el equilibrio y recuperar su movilidad.

¿Qué le pasó a Manuel Masalva?

El problema de salud de Manuel Masalva comenzó durante un viaje por Filipinas, el actor llegó a Dubái, donde empezó a sentir un dolor intenso en la cadera derecha que empeoró.

Ante la falta de un diagnóstico, se sometió a estudios médicos para descartar distintas enfermedades. Finalmente, los médicos decidieron intervenirlo para obtener una muestra.

Sin embargo, su estado se complicó después de la cirugía. Masalva sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos lo indujeron al coma.

“Cuando despierto de la cirugía sin saber nadie que estaba pasando, despierto y estaba un primo que vive en Dubái, platicamos cinco minutos y tuve un paro cardiorrespiratorio. Tomaron en ese momento de inducirme al coma y no me acuerdo de nada, estuve veintitrés o veinticuatro días en coma. No se sabía el diagnostico, mi familia viajó para allá, no había mucha esperanza, no sabían que infección tenía”, contó.

El actor explicó que pasaron varias semanas antes de que el equipo médico identificara la bacteria y pudiera tratarla. La infección también afectó sus huesos y provocó que perdiera alrededor de 27 kilos durante la hospitalización.

Aunque Masalva no supo con certeza cómo se contagió: “Es muy extraña (la bacteria), se puede contagiar comiendo o tomando agua, mediante una herida. Nunca supe”, relató.

Manuel Masalva reveló detalles de lo que le pasó durante y después de su hospitalización tras contraer una bacteria. (Foto: IG @manuelmasalva)

¿Quién es Manuel Masalva?

Manuel Masalva es un actor mexicano que ha participado en producciones de televisión y series de plataformas de streaming. Uno de sus papeles más conocidos es el de Ramón Arellano Félix en Narcos: México.

También ha formado parte de proyectos como Yago y Como dice el dicho.