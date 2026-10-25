Aleks Syntek afirma que casi lo internan en psiquiátrico tras episodio del Grito: ‘Me querían tener 6 meses’

Aleks Syntek compartió un mensaje para retomar el tema del problema que tuvo en el concierto realizado en los festejos del Grito de Independencia. (Foto: Cuartoscuro)

Aleks Syntek recordó la polémica que protagonizó durante un concierto por los festejos del Grito de Independencia en la Ciudad de México. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante aseguró que estuvo cerca de ser internado en una clínica de salud mental durante seis meses.

El intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ atravesó un episodio de ira sumado a otros problemas. Sus declaraciones se producen después de que Aleks Syntek cancela gira por Europa por recomendación de su psiquiatra.

“Amigos, familiares y fans, estoy dispuesto para abrir mi corazón, ya estoy preparado para hablar de lo que pasó el 15 de septiembre y lo sucedido conmigo”, expresó el músico en un video compartido en TikTok.

El cantante Aleks Syntek explicó que, después de lo ocurrido, recibió atención especializada en su salud mental. Según su relato, los especialistas consideraron que una de las opciones era internarlo en una clínica durante medio año, una medida con la que no estuvo de acuerdo.

“Mucha gente especuló al respecto, realmente fue un brote de ira, hartazgo y ansiedad, pero los médicos dijeron que lo único por hacer por mí era encerrarme en una clínica de salud mental durante 6 meses”, afirmó.

Ante esa posibilidad, Aleks Syntek acudió al psiquiatra para buscar una alternativa.

“Esto es para que se enteren bien de cómo es una crisis de este tamaño de la cual ya pude salir, pues estoy bien, me prometieron que me iban a ayudar y sí, escogí la opción correcta”, agregó.

Aleks Syntek cancela su gira por problemas psiquiátricos

La explicación de Aleks Syntek y su concierto del Grito llegó después de que anunciara que pospondría su gira por Europa, con la que celebra 35 años de trayectoria musical.

El 13 de octubre, el cantante compartió un video en el cual explicó que su médico le pidió evitar los viajes largos por el momento. La decisión afecta las presentaciones que tenía previstas en ciudades de España, Alemania, Reino Unido y Dublín.

“El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito”, comentó el intérprete.

Además del video, el polémico Aleks Syntek publicó un documento firmado por el psiquiatra Luis Solís Rojas, quien explicó que el músico recibe atención médica y que, tras las consultas, se le detectó un “trastorno psicótico no especificado”.

En el documento, el especialista recomendó al artista de abstenerse temporalmente de viajar en avión, tanto en vuelos nacionales como internacionales. De acuerdo con la carta, la medida busca favorecer su recuperación y ayudarlo a alcanzar una mayor estabilidad frente a los factores de estrés relacionados con su situación actual.

Aleks Syntek Aleks Syntek compartió la carta de su psiquiatra a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué pasó en el concierto de Aleks Syntek en el festejo del Grito?

La polémica de Aleks Syntek comenzó el 15 de septiembre de 2026, cuando se presentó en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, como parte de los conciertos gratuitos organizados por las celebraciones de la Independencia.

El músico llegó con su gira Total Syntek Tour. Durante las pausas entre canciones comenzó a dirigirse al público con comentarios que generaron incomodidad y críticas en redes sociales.

Algunos asistentes le pidieron que interpretara temas de otros artistas, entre ellos canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, conocido como ‘El Buki’. Syntek respondió que esos temas no formaban parte de su repertorio.

“Esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki (...) Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, expresó durante el espectáculo.

El cantante cuestionó a los asistentes sobre cuánto conocían su música y propuso subir al escenario a quienes se consideraran sus seguidores. En otro momento, criticó la popularidad del reguetón y lamentó, desde su perspectiva, la falta de apoyo para otros géneros musicales y sus intérpretes.

“México es huapango, es bolero, el mariachi, recuerden que no somos reguetón”, afirmó ante el público.