‘Su primer reguetón mexa’: Aleks Syntek lanzará una canción con Dani Flow

Dani Flow aseguró que Aleks Syntek no odia el reguetón, únicamente está en contra de las letras explícitas. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

‘Bompi bu bu ba bam’. Este año trajo consigo uno de los crossovers menos esperados: Aleks Syntek en una colaboración con Dani Flow, cantante de reguetón mexa e intérprete de temas como ‘Martillazo’.

La canción de reguetón, un género que Aleks Syntek ha criticado ampliamente, se estrenará luego de que los artistas sorprendieran al cantar juntos durante un concierto en Guanajuato, en el cual se disculparon el uno con el otro.

“Te ofrezco una disculpa por lo que pasó”, comentó el intérprete de ‘Reggaeton Champán’ en aquel momento, a lo que Syntek respondió: “¿Cuál disculpa de qué?”, dejando claro que no hay una enemistad entre ellos.

Luego de este inesperado encuentro, los artistas lograron desarrollar una buena amistad. “Hablamos de música, puntos de vista y otros temas que hicieron que nuestra relación se fortaleciera muchísimo. Nos llevamos muy bien fuera de la música”, comentó Dani Flow en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Dani Flow considera que las críticas en redes sociales ocasionaron la reciente actitud que tuvo Aleks Syntek en un show. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Reguetón para ‘chavitos’ bien: ¿Cómo será la canción de Aleks Syntek con Dani Flow?

Durante la Yellow Carpet de los Eliot Awards, Dani Flow reveló que, además de tener una buena relación con el intérprete de ‘Sexo, pudor o lágrimas’, logró que accediera a hacer una colaboración.

“La verdad, las opiniones de Aleks tampoco apoyaban mucho al género, pero hablé con él y pudimos hacer una canción”, indicó el artista, quien afirmó que Syntek no odia el reguetón, sino las letras explícitas.

Además, aclaró que el músico no está en contra de que las personas lo escuchen, sino de que las canciones con este contenido se reproduzcan en lugares donde hay niños, una situación que comprende Dani Flow, quien es padre de una menor.

“Yo creo que él no está en contra del reguetón, pero no supo comunicar las cosas bien. A él le gusta el reguetón; si nos ponemos a analizar su música, en la canción ‘Loca’ él mete un beat de reguetón. Está en contra de que se ponga en lugares donde hay niños”, comentó.

La canción no tendrá letras explicitas. [Fotografía. Cuartoscuro]

Siguiendo esta lógica, la canción sí será de reguetón mexa, pero con una letra que se aleja de lo que ha realizado Dani Flow en canciones como ‘Qué rollito primavera’ o ‘Las que no tienen papá’.

“Estamos trabajando en el primer reguetón mexa de Aleks Syntek. Es una canción de reguetón, pero muy controlada, muy alegre. Le va a gustar a todo el mundo, estoy seguro”, dijo Dani Flow.

El cantante también dijo que esta es una buena oportunidad para demostrar que este género no debe tener forzosamente letras explícitas: “Es una canción para toda la familia, demostrando que el reguetón no solo tiene que ser martillazo o reguetón champagne”, compartió.

Dani Flow no detalló cuándo se lanzará la nueva canción; sin embargo, adelantó que ya grabaron el video musical y que solo están a la espera de que el equipo de Aleks Syntek finalice su trabajo.

¿Cómo se dio la colaboración entre Aleks Syntek y Dani Flow?

Para muchas personas, la colaboración de Aleks Syntek y Dani Flow puede resultar extraña; sin embargo, se dio de forma muy natural, luego de que el reguetonero pidiera respeto para el intérprete de ‘Duele el amor’.

Esto sucedió luego de que Aleks Syntek se peleara con sus fans durante un concierto, pues Dani afirmó que no era un tema de burla y que la conversación debería girar en torno a la salud mental.

“Después de que llegué al aeropuerto y di mis declaraciones, ahí hubo un contacto directo de su equipo. Ya después yo le dije: ‘Ojalá podamos ir a los shows de uno y del otro para que se entienda mejor cuál es la música que hacemos’. Después él me invitó a cantar en el show y lo hicimos”, comentó.

Este acercamiento los hizo conocerse mejor e incluso comenzaron una amistad que va más allá de las colaboraciones y la música. “Ya lo conozco como persona y es bueno”, afirmó el artista sobre Syntek.