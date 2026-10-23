¡Los monstruos salen a correr! Carrera de Botargas del Terror 2026: Horario, ruta, personajes y cierres viales

En la Avenida Juárez se realizará la segunda Carrera de Botargas del Terror de la SSC de la CDMX. (Foto: SSC, ChatGPT)

Momias, dioses egipcios, vampiros, demonios y otras criaturas escalofriantes dejarán atrás los sustos para demostrar quién es el más veloz. Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, las calles del Centro Histórico de la CDMX se convertirán en una pista para la segunda Carrera de Botargas del Terror, donde estos peculiares competidores buscarán ser los primeros en cruzar la meta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) organiza esta peculiar competencia como una actividad gratuita para toda la familia, en la que participarán distintas botargas caracterizadas como personajes de terror.

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que combinará disfraces, velocidad y diversión en una de las principales avenidas del Centro Histórico de la capital.

¿Cuándo y dónde será la Carrera de Botargas del Terror 2026?

La segunda Carrera de Botargas del Terror se realizará este sábado 24 de octubre, a las 15:00 horas, sobre avenida Juárez, frente a la Alameda Central.

El evento será gratuito para los espectadores, quienes podrán observar la competencia y apoyar a sus personajes favoritos a lo largo del circuito.

De acuerdo con el video promocional de la SSC, Anubis, Jaguar, Atenea, Cosos, Titán, Zorro, K8 y Guerrero forman parte de los personajes anunciados para esta edición, que reunirá a criaturas sobrenaturales y mascotas de distintas corporaciones de seguridad.

En la primera edición de la Carrera de Botargas del Terror participaron 41 botargas, de las cuales 40 representaron a distintas áreas de la SSC y una a la ciudadanía.

En aquella ocasión, Andor 911, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), consiguió el primer lugar. El segundo puesto fue para Zorro, del Agrupamiento Fuerza de Tarea, mientras que Cobra, de la Policía Auxiliar, completó el podio.

¿Cuál será el recorrido y qué calles cerrarán por la carrera?

La Carrera de Botargas del Terror se desarrollará sobre un circuito de avenida Juárez, una de las principales vialidades del Centro Histórico, ubicada junto a la Alameda Central.

De acuerdo con el mapa difundido por la SSC, la salida y la meta estarán ubicadas sobre avenida Juárez, a la altura de la calle López. Los participantes avanzarán hasta la calle Revillagigedo, donde darán vuelta para regresar al punto de partida.

Debido al evento, se prevén restricciones temporales a la circulación sobre avenida Juárez. Entre las vialidades que los automovilistas podrían utilizar para rodear la zona se encuentran:

Avenida Hidalgo.

Avenida Independencia.

Paseo de la Reforma.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Balderas.

Las botargas representarán a diferentes áreas que integran la SSC de la CDMX. (Foto: SSC - CDMX)

¿Cómo llegar a la Carrera de Botargas del Terror en CDMX?

Para quienes deseen asistir a esta singular carrera terrorífica, el Metro será una de las opciones más prácticas para llegar a la Alameda Central, debido a las posibles afectaciones al tránsito vehicular.

Las estaciones del Metro más cercanas al recorrido son:

Bellas Artes : líneas 2 y 8.

: líneas 2 y 8. Hidalgo : líneas 2 y 3.

: líneas 2 y 3. Juárez: Línea 3.

Las autoridades todavía no informaron a qué hora comenzarán los cierres viales ni cuándo se restablecerá la circulación. Por ello, se recomienda consultar las páginas oficiales de la SSC y del Centro de Orientación Vial de la CDMX para conocer las restricciones de tránsito y las rutas alternas disponibles.