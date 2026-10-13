Halloween y Día de Muertos: fiestas millonaria con precios de susto

Como muchos otros días festivos, Halloween es una celebración que genera una enorme derrama económica. Este año se espera que alcance la cifra récord de casi 14 mil millones de dólares en Estados Unidos. Esta cifra se ha incrementado en más del 60% en los últimos 10 años y, aunque los gastos más significativos siguen siendo en disfraces, decoraciones y dulces, hay otras fuentes de ingresos que han aumentado de forma importante, sobre todo en el sector de la hospitalidad y en la creación de nuevas experiencias.

El gasto y la derrama económica en torno al Día de los Muertos también han aumentado en los últimos años. La celebración pasó de ser una conmemoración íntima y local y se convirtió en un fenómeno cultural masivo. En 2003, la UNESCO proclamó el Día de Muertos como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad y, en 2017, la película Coco impulsó masivamente la popularidad, notoriedad y comercialización de esta celebración a nivel mundial.

En 2025 México recibió a más de 1.5 millones de turistas para el Día de los Muertos y se espera que este año aumente el número. Pero las celebraciones no solo ocurren en México. En países como Estados Unidos, tiendas como Walmart o Target ya cuentan con pasillos dedicados al Día de Muertos, además de los destinados a Halloween. Entre los productos se pueden encontrar flores de papel que simulan las flores de cempasúchil, papel picado, catrinas y artículos para crear altares y ofrendas.

En Europa, Asia y Sudamérica ya se organizan festivales, actividades para niños, desfiles y eventos que adoptan la estética de las catrinas. En Inglaterra ha habido una gran expansión de restaurantes mexicanos que ofrecen menús especiales durante las celebraciones. Incluso muchos pubs organizan eventos especiales del Día de Muertos, por separado de sus actividades de Halloween.

Enormes marcas como Adidas o Barbie han incorporado elementos del Día de los Muertos y los han convertido en parte clave de sus productos o campañas. Tal es el caso de Barbie Día de Muertos, de Mattel, que hace unos días lanzó la octava muñeca de la colección, iniciada originalmente en septiembre de 2019. Adidas sacó dos modelos de tenis en colaboración con diferentes artistas para conmemorar las celebraciones de este año.

Lo que también es cierto es que algunos de los elementos más populares de Halloween han incrementado sus precios debido a un aumento masivo en el costo de materias primas como el cacao y el azúcar. Los chocolates, por ejemplo, han registrado importantes incrementos de precio. En Estados Unidos, el precio promedio de una barra de chocolate aumentó aproximadamente un 41% entre julio de 2021 y 2025, al pasar de 2.43 a 3.45 dólares, de acuerdo con datos de NielsenIQ citados por Associated Press.

Así, Halloween y el Día de los Muertos se han convertido en mucho más que celebraciones tradicionales: son fenómenos culturales y comerciales que generan miles de millones de dólares, impulsan el turismo y abren nuevas oportunidades de negocio para empresas de distintos sectores. Sin embargo, detrás de los disfraces, los dulces y las experiencias temáticas también hay una realidad que los consumidores no pueden ignorar: el encarecimiento de los productos. Porque en una temporada en la que todo parece estar diseñado para sorprender, el verdadero susto puede llegar al momento de pagar.