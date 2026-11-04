LANZA Atelier: México conquista el Pabellón Serpentine de Londres

En el año 2000, Julia Peyton-Jones, la entonces directora de la Serpentine Gallery en Londres, Inglaterra, tuvo la idea de encargar un nuevo proyecto, la creación de un pabellón polivalente para ser construido y utilizado durante los meses de verano. El espacio funcionaría como punto de encuentro con cafetería, áreas para pláticas, espectáculos y eventos en vivo. El proyecto fue comisionado a la arquitecta Zaha Hadid y desde entonces, se ha convertido en una de las plataformas más relevantes para los arquitectos jóvenes.

Cada verano, el proyecto es asignado a un arquitecto que nunca ha construido en Inglaterra y, en esta ocasión, LANZA Atelier fue elegido para liderarlo. LANZA Atelier es un taller de arquitectura fundado en 2015 en la Ciudad de México por los arquitectos Isabel Abascal, de España, y Alessandro Arienzo, de México, con la misión de encontrar y contribuir a la belleza del mundo.

LANZA Atelier es el segundo estudio mexicano en liderar el proyecto. El primero fue Frida Escobedo Taller de Arquitectura, en el 2018. Frida Escobedo se convirtió en la arquitecta más joven comisionada para diseñar el pabellón y en la primera mexicana en hacerlo.

El diseño que creó LANZA Atelier para el pabellón se basó en un elemento arquitectónico típico de Inglaterra: el muro serpenteante (conocido en inglés como ‘serpentine wall’ o ’crinkle-crankle wall’). Este tipo de muro obtiene su estabilidad gracias a su forma curva, lo que permite utilizar menos ladrillos que en un muro recto. El nombre del pabellón, ‘A Serpentine’, se inspira en este elemento y hace una sutil referencia al cercano lago Serpentine, cuya suave curvatura evoca la forma de una serpiente. La curadora de la exhibición Tamsin Hong hizo referencia a la Serpiente Emplumada como parte de la inspiración del proyecto.

El proyecto se construye in situ, y los materiales que se utilizan tienen que proceder del Reino Unido, soportar el clima y responder a los elementos naturales del parque. Esta fue la primera ocasión en la que se utilizó el ladrillo en un pabellón, y específicamente se eligió uno de los ladrillos más comunes en el Reino Unido, que en alguna época incluso tenía un impuesto especial por incluirlo en cualquier construcción.

La estructura se puede visitar de junio a octubre y después se vende a otros museos o instituciones. El pabellón de LANZA Atelier ya está vendido y será colocado próximamente en una ubicación que aún no ha sido revelada.

Este tipo de proyectos pone muy en alto a la arquitectura mexicana. La Mexican-British Society organizó visitas con miembros de la comunidad mexicana en el Reino Unido, quienes pudieron conocer el pabellón y escuchar la explicación de su curadora.

La presencia de LANZA Atelier en la Serpentine Gallery confirma el alcance internacional de la arquitectura mexicana y su capacidad para dialogar con otras culturas.Con ‘A Serpentine’, Isabel Abascal y Alessandro Arienzo convierten un material tradicional en una propuesta contemporánea que se integra al paisaje londinense. Un proyecto que coloca a México en uno de los escenarios más importantes de la arquitectura mundial.