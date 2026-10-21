LLANO y el arte purépecha triunfan en Frieze London

Como cada octubre, Regent ‘s Park, en Londres, fue el escenario de la 24.ª edición de Frieze London, la feria de arte contemporáneo más influyente del mundo. En ella, la galería mexicana LLANO realizó su cuarta participación, esta vez con la colección del artista mexicano Giovanni Fabián Guerrero, originario de Michoacán.

La exhibición de Guerrero se nutrió de sus raíces purépechas, de la vida cotidiana y la historia de su comunidad en Cherán, Michoacán. Su arte cuenta la historia de su pueblo en su camino hacia el autogobierno, la conexión espiritual de los habitantes de su comunidad con el bosque y la sabiduría ancestral. Su investigación artística, su técnica y su ejecución consolidan los símbolos que entrelazan tres mundos: el movimiento social, la presencia del bosque y el plano espiritual.

Mauricio Cadena y Sergio Molina, fundadores de LLANO son los visionarios que se encargan de seleccionar y curar el arte para que sea representado en este foro global, donde no es fácil sobresalir, ya que para llamar la atención dentro de los stands, es fundamental que el espectador se enganche y sienta algo. Y justo eso es lo que logra LLANO: la plataforma mexicana enfocada en artistas cuya producción surge de procesos de investigación a largo plazo, vinculando su obra con la ciencia, la historia, la tecnología, los saberes olvidados y las comunidades invisibilizadas.

El arte de Guerrero se ha exhibido en museos y galerías alrededor del mundo. Lo que es extraordinario es cómo muestra los elementos de la influencia purépecha como las máscaras, la talla de madera, el manejo de la energía con elementos naturales y el tono de lucha o protesta que evoca en el espectador. Todo esto se presenta para un mercado internacional sumamente exigente en busca de piezas para complementar colecciones personales o institucionales.

LLANO fue una de las galerías exhibidas en la sección Focus, que contó con la obra de 35 galerías jóvenes de varios países del mundo, representadas por exposiciones individuales de artistas contemporáneos.

Es importante destacar que Frieze London se enfoca en mostrar arte contemporáneo de artistas vivos, principalmente creados después del año 2000, lo que le da un lugar muy relevante en el mundo del arte. Este año, Frieze London presentó 172 galerías de 42 países y regiones y, en su 24.ª edición, sigue desempeñando un papel fundamental en la definición del arte contemporáneo comercial en Londres y en el mundo.

La participación de LLANO en Frieze London representa una oportunidad para proyectar el talento mexicano a nivel internacional y acercar al público global a las historias, los conocimientos y las expresiones culturales que nacen de las comunidades originarias. A través de la obra de Giovanni Fabián Guerrero, el arte purépecha encuentra un espacio para dialogar con el presente sin perder el vínculo con sus raíces, su territorio y su memoria colectiva. Así, LLANO reafirma su apuesta por artistas que transforman la investigación y la identidad en propuestas capaces de trascender fronteras y abrir nuevas perspectivas en el panorama del arte contemporáneo.