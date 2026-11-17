Estudiar en el extranjero es una experiencia que te cambia la vida. Si bien los conocimientos y el grado académico que se adquieren se convierten en una gran herramienta para el desarrollo profesional, los contactos, los compañeros y las experiencias de vida que los estudiantes obtienen durante un programa en otro país son invaluables.

La semana pasada, Fundación Beca firmó un convenio para otorgar la Beca Puente Querétaro-Reino Unido a un estudiante de posgrado residente del estado de Querétaro, quien tendrá la oportunidad de estudiar en una universidad en el Reino Unido. Esta beca cuenta con el respaldo de la CANACO de Querétaro, la Cámara de Comercio de México en el Reino Unido (MexCC )y Fundación Beca.

Esta iniciativa nace de la convicción de una estudiante que, después de recibir una beca para realizar sus estudios, convirtió en una misión personal desarrollar un programa para que otros estudiantes pudieran tener la misma oportunidad y hoy, gracias a Fundación Beca, esto es una realidad.

Esta primera edición de la Beca Puente otorgará un apoyo de veintiocho mil libras (aproximadamente seiscientos mil pesos) para el próximo ciclo académico a un estudiante de posgrado residente en el estado de Querétaro. La convocatoria ya está abierta.

Además del apoyo económico, el estudiante que reciba esta beca contará con un programa de acompañamiento y formará parte de la red de becarios de la fundación. Como parte de sus estudios, el alumno desarrollará un proyecto que vincule a México con la Cámara de Comercio de México en el Reino Unido, lo que permitirá, desde el inicio del programa, acceder a sus redes, actividades y contactos.

Fundación Beca nació de un grupo de empresarios comprometidos con México, con la firme convicción de que la educación tiene el poder de generar un impacto positivo en el mundo e impulsar la movilidad social.

Los intercambios educativos son también uno de los grandes instrumentos de la diplomacia pública, pues contribuyen a que un país sea más abierto y atractivo para el resto del mundo. Países como el Reino Unido son reconocidos por la excelencia de sus instituciones de educación superior. Cuando los estudiantes pasan una temporada en ese país, no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también forjan amistades y vínculos duraderos con el país sede, que muchas veces con el paso del tiempo, se convierten en relaciones laborales y comerciales.

La Beca Puente Querétaro-Reino Unido representa mucho más que un apoyo económico: es una oportunidad para abrir puertas, construir relaciones internacionales y ampliar horizontes. Apostar por la educación es apostar por jóvenes capaces de tender puentes entre países y de generar nuevas oportunidades para México.