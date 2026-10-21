Se puso ‘perrón’ el Día de Muertos: ¿Dónde y cuándo es el Festival del Xoloitzcuintle en CDMX?

El Festival del Xoloitzcuintle 2026 se realizará del 27 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Histórico de CDMX. (Fotos: Shutterstock / Cuartoscuro.com / IA).

¡Y vamos a bailar algo que esta perrón, que toda la gente brinca de emoción! Además de las ofrendas, el cempasúchil y las calaveritas del Día de Muertos 2026, la Ciudad de México celebra un festival dedicado al xoloitzcuintle, el perro mexicano que, de acuerdo con las tradiciones prehispánicas, acompañaba a los difuntos en su camino hacia el inframundo.

Se trata de Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán, un encuentro que reúne conciertos, exposiciones, conferencias y hasta una caminata al Mictlán. Así que, si buscas qué hacer en CDMX durante el Día de Muertos 2026, aquí te contamos todos los detalles de este evento que honra a los ‘lomitos’.

‘Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán’: Fechas, horarios y sede

¡Aparta la fecha! El primer Festival del Perro Xoloitzcuintle en CDMX se celebra del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en distintas sedes del Centro Histórico. Lo mejor para tu bolsillo es que todas las actividades serán gratuitas.

Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán tendrá actividades gratuitas para conocer la historia y el legado del perro mexicano. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

El encuentro coincide con el Día Nacional del Xoloitzcuintle, que se conmemora el 27 de octubre. Ese día comenzará el programa con una inauguración oficial, una exposición colectiva, una ofrenda y una conferencia magistral.

Las principales sedes de Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán son:

Centro Cultural El Rule : Eje Central Lázaro Cárdenas 6, Centro Histórico de CDMX.

: Eje Central Lázaro Cárdenas 6, Centro Histórico de CDMX. Museo Soumaya , Atrio de San Francisco: Francisco I. Madero 7, Centro Histórico.

, Atrio de San Francisco: Francisco I. Madero 7, Centro Histórico. Plaza Seminario: entre las calles Moneda y Guatemala, frente al Templo Mayor.

El festival es una iniciativa del Club Canófilo Mexicano del Xoloitzcuintle, A. C., asociación fundada en 1996, en colaboración con la Autoridad del Centro Histórico, la Jefatura de Gobierno y las secretarías de Cultura (SECULT), Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) y Medio Ambiente (SEDEMA).

Su propósito es promover el reconocimiento y la conservación de esta raza mexicana, tanto en su variedad con pelo como sin pelo, además de impulsarlo como patrimonio biocultural de la capital.

La caminata al Mictlán del Festival Campo de Xolos se realizará el 1 de noviembre en el Centro Histórico de CDMX, con un recorrido que partirá de Plaza Seminario y pasará por el Atrio de San Francisco hasta llegar al Centro Cultural El Rule. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

Actividades de ‘Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán’: Conciertos, exposiciones y caminata al Mictlán

La cartelera del Festival del Xoloitzcuintle 2026 contempla actividades de arte, ciencia, historia y música, con propuestas que van desde una experiencia inmersiva sobre el inframundo mexica hasta presentaciones musicales.

La inauguración incluye una conferencia del investigador Raúl Valadez Azúa y una ofrenda de Gabriel Mestre Arrioja. También habrá una exposición colectiva con obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias y Francisco Toledo, además de creadores contemporáneos.

Los xoloitzcuintles están relacionados con las tradiciones funerarias del México prehispánico y el viaje de los difuntos al inframundo. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

Para quienes prefieren la música, el Xolo Mixtape reúne propuestas de distintos géneros y estilos, con la participación de Líber Terán, Dr. Lakra y Pachucos Mictlan, entre otros artistas.

Este es el programa de actividades de Campo de Xolos:

Una de las actividades previstas para el 28 de octubre es Portales al Miktlampa, una experiencia de realidad virtual que recrea el inframundo mexica mediante esculturas digitales, paisajes sonoros y poesía en náhuatl.

En tanto, el Tianguis Xolero contará con 25 espacios destinados a expositores de artesanía, diseño y arte, mientras que los ciclos de conferencias abordarán temas como la domesticación de animales, la representación del perro en documentos antiguos y la historia del xoloitzcuintle.

La importancia de los xoloitzcuintles en México: ¿Por qué se relacionan con el Día de Muertos?

¿Sabías que los xoloitzcuintles tienen una estrecha relación con el mundo de los muertos? Su presencia en las tradiciones funerarias se remonta al México prehispánico, cuando los perros eran considerados compañeros de las personas fallecidas en su tránsito hacia el inframundo.

De acuerdo con un artículo de UNAM Global, el xoloitzcuintle surgió hace aproximadamente dos mil años en el occidente de México. Las investigaciones arqueológicas han permitido identificar restos de estos animales en contextos funerarios y espacios sagrados.

Raúl Valadez Azúa, investigador del Laboratorio de Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explicó: “Los hallazgos más antiguos son del siglo VII de nuestra era. Ahí los perros pelones, junto con otras razas, se asocian a contextos funerarios o como guardianes de espacios considerados sagrados”.

Sin embargo, su vínculo con la muerte no se limitaba a la creencia de que guiaban a las almas. El investigador señala que estos animales también se relacionaban con Mictlantecuhtli, señor del inframundo, debido a su papel simbólico dentro del ciclo de la vida y la muerte.

“Estos animales eran ligados al inframundo porque de alguna manera lo que comían en el mundo terrenal lo convertían en materias fecales, desechos orgánicos que se incorporaban a la tierra para pasar al inframundo y, posteriormente, se devolvían a la tierra como abono, que nutría las plantas y, por tanto, a la vida”, explicó Valadez a UNAM Global.

Aunque comúnmente se identifica al xoloitzcuintle como el perro mexicano sin pelo, la raza también cuenta con ejemplares que sí tienen pelaje. Según el especialista, esta diferencia se debe a una mutación genética relacionada con el desarrollo embrionario.

Su presencia en el arte mexicano también cobró fuerza durante el movimiento nacionalista de la década de 1930, cuando artistas e intelectuales retomaron su imagen como símbolo de identidad nacional.

Actualmente, el xoloitzcuintle conserva su lugar en las expresiones culturales vinculadas al Día de Muertos, mientras que iniciativas como Campo de Xolos buscan ampliar el conocimiento sobre su historia y promover la protección y el bienestar de estos animales.