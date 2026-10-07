‘La luz que habita’ en la casa de Frida Kahlo: Fechas, horarios y precios para la experiencia luminosa

'La luz que habita' es una nueva pieza lumínica que se expone durante las noches en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Cuando cae la noche, la arquitectura de la casa donde vivieron y trabajaron Frida Kahlo y Diego Rivera adquiere una apariencia completamente distinta. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo estrenó La luz que habita, una exposición lumínica que utiliza luz y sombras para destacar los elementos arquitectónicos diseñados por Juan O’Gorman.

La experiencia pertenece al programa Intervenciones Arquitectónicas y propone un recorrido nocturno por el conjunto, incluidos los espacios de los dos artistas, para observar desde otra perspectiva sus formas, volúmenes y estructuras.

Fue inaugurada el 5 de octubre de 2026 por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el propio museo.

'La luz que habita' va a ser gratuita durante los primeros días. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura) (Martin Osnaya)

¿Qué es ‘La luz que habita’ en la casa de Frida Kahlo?

La luz que habita es una intervención de iluminación arquitectónica creada específicamente para el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Su objetivo no es modificar la arquitectura del recinto, sino hacer visibles durante la noche algunos de sus elementos más característicos.

La propuesta toma como punto de partida dos aspectos de la obra de Juan O’Gorman: los grandes planos de vidrio y las formas geométricas que caracterizan el conjunto.

Con la iluminación, durante el recorrido nocturno pueden destacarse elementos como escaleras, tinacos, tuberías, muros y distintos volúmenes de los edificios. La intención es que la luz permita descubrir detalles que pueden pasar desapercibidos durante una visita convencional.

La instalación estuvo a cargo de Birot Lighting, estudio especializado en iluminación arquitectónica, bajo la dirección de proyectos de Pablo Álvarez. El proyecto tomó alrededor de cuatro meses de trabajo y se desarrolló de manera artesanal, con ajustes realizados conforme avanzaba la intervención.

Una de las condiciones principales fue que las luminarias no tuvieran contacto físico con los edificios ni alteraran la experiencia de quienes visitan el museo durante el día. Por ello, los equipos permanecen prácticamente ocultos cuando hay luz natural y adquieren protagonismo únicamente durante la noche.

'La luz que habita' es una experiencia luminaria en uno de los sitios relacionados con Frida Kahlo. (Foto: Cortesía Secretaria de Cultura) (Martin Osnaya)

¿Qué se puede ver durante el recorrido nocturno?

Además de la arquitectura de O’Gorman, la iluminación permite recuperar visualmente elementos del entorno que forman parte de la concepción original del conjunto, entre ellos la barda de cactus.

Esta estructura tiene un papel particular dentro del proyecto arquitectónico, pues funciona como un vínculo entre la arquitectura moderna de O’Gorman y elementos asociados con el paisaje rural mexicano.

La experiencia también permite observar de otra manera los espacios relacionados con Diego Rivera y Frida Kahlo. De acuerdo con el área de Atención al Público del museo, la iluminación natural ya era un elemento fundamental en el diseño original de los estudios.

En el espacio de trabajo de Diego Rivera se incorporaron grandes ventanales y un techo con forma de dientes de sierra para favorecer la entrada de luz y la ventilación. La orientación hacia el norte ayudaba a evitar la exposición directa del sol y proteger los óleos y pigmentos del muralista.

En el estudio de Frida Kahlo también se contempló la entrada de luz, aunque con una intención distinta, pues se buscaban espacios más cálidos.

'La luz que habita' se inauguró el pasado 5 de octubre. (Foto: Cortesía) (Martin Osnaya)

¿Cuándo y a qué hora es ‘La luz que habita’?

El Itinerario Nocturno de La luz que habita se puede visitar durante su primera etapa del 5 al 9 de octubre y el domingo 11 de octubre de 2026.

El horario es de 18:00 a 20:00 horas, por lo que los visitantes podrán acudir durante la tarde-noche para conocer la intervención y recorrer el conjunto arquitectónico.

La actividad forma parte de las celebraciones por los 40 años del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, los 120 años del nacimiento de Diego Rivera y el 80 aniversario del INBAL.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘La luz que habita’?

La entrada es gratuita durante esta primera etapa de La luz que habita, por lo que no es necesario comprar boletos para acudir al Itinerario Nocturno del 5 al 9 y el domingo 11 de octubre.

El acceso permite conocer la intervención lumínica y recorrer los espacios del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo durante el horario nocturno.

A partir de noviembre de 2026, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ampliará su horario el segundo miércoles de cada mes para ofrecer recorridos nocturnos y distintas activaciones.

Se desconoce si el acceso seguirá sin costo, en caso de que no, el precio de los boletos es de 45 pesos.

¿Dónde está el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo?

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se encuentra en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en el conjunto arquitectónico diseñado por Juan O’Gorman.

El recinto conserva los espacios en los que trabajaron los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo y constituye uno de los ejemplos más importantes de arquitectura funcionalista en México.