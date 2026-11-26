México buscará frenar el desequilibrio comercial con Asia-Pacífico mediante una mayor apertura de mercados para sus productos y controles más estrictos para evitar la triangulación ilegal de mercancías, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en Vietnam.

“Porque nosotros importamos mucho y necesitamos también que nos abran sus mercados y buscar exportar más”, dijo el funcionario a China y ante ministros de Comercio y representantes empresariales de las economías integrantes del acuerdo.

Entre enero y septiembre de 2026, México exportó 31 mil millones de dólares a los países del TIPAT, mientras que sus importaciones superaron los 88 mil millones de dólares, lo que dejó una diferencia comercial superior a 57 mil millones de dólares.

Ante este escenario, Ebrard planteó la necesidad de equilibrar el intercambio, particularmente con las naciones del Sudeste Asiático, y advirtió que México no flexibilizará las disposiciones comerciales que acordó con sus socios.

“No vamos a debilitar nuestros tratados ni las reglas que nosotros mismos establecimos, por ejemplo, en materia de triangulación (transhipment) u otras prácticas”, sostuvo.

¿Qué dijo Ebrard sobre endurecer relación bilateral con Asia?

El secretario explicó que México dará prioridad a endurecer la implementación de las reglas de origen y garantizar la trazabilidad de las mercancías para identificar dónde se fabrican los productos y evitar que ingresen al país bienes de terceros mercados mediante operaciones que incumplan los tratados comerciales.

“Que haya trazabilidad para que sepamos dónde se hace qué, cumplir lo que dice en el propio tratado, las reglas de origen, por eso es tan importante el Hecho en México”, explicó.

Durante el encuentro, el funcionario también alertó sobre el crecimiento del proteccionismo en distintos países y el surgimiento de nuevas tensiones geopolíticas que, dijo, no existían hace una década, un entorno que representa nuevos desafíos para el comercio internacional.

Como parte de las oportunidades de integración productiva, Ebrard propuso impulsar inversiones y empresas conjuntas con los países miembros del tratado para aprovechar el crecimiento de la industria electrónica y la transformación digital.

“Podemos promover empresas conjuntas, por ejemplo, en electrónica y en la revolución digital”, planteó.

El TIPAT está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. En conjunto, sus economías representan alrededor de 15 por ciento del PIB mundial y 22 por ciento del comercio global.