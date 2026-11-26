Gerardo Fernández Noroña condenó que Morena y la 4T no procedan contra quienes lo agredieron físicamente.

Gerardo Fernández Noroña “ya se hartó”, y no solo con sus principales rivales políticos como Lilly Téllez o Alejandro ‘Alito’ Moreno, sino con la 4T por, según él, no defenderlo ante agresiones.

El senador de Morena reclamó que, si respondes a los golpes, en relación con supuestas agresiones sufridas en Oaxaca, “es malo”, y si no respondes también es “malo”.

“Es una forma vil, y el movimiento (Morena y la 4T) ha dejado impune esa agresión. ¡Ya me harté! Es responsabilidad del movimiento que esas cosas no queden impunes, no es mi responsabilidad. ¿Por qué no han procedido?" Cuestionó el legislador en una de sus videocharlas.

Noroña denunció que un grupo de personas lo agredieron físicamente e insultaron a él y a sus acompañantes en las inmediaciones del hotel Quinta Real, cerca del Centro Histórico de Oaxaca.

Por dicha agresión, Fernández Noroña acusó a la derecha, y aseguró que desde la oposición se “está generando violencia en mi contra”.

Noroña añadió que las personas podían estar en desacuerdo con su posición política, pero no tienen derecho a una agresión física.

Senado condenó agresión contra Noroña

El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez, que ha tenido confrontaciones con Noroña, condenó las agresiones en su contra.

“En una sociedad democrática como la nuestra, el disenso político, la crítica y la pluralidad de ideas son necesarios; sin embargo, ninguna diferencia ideológica justifica el uso de la violencia, el acoso o el atentado contra la integridad física de persona alguna”, expresó Higinio Martínez.

Finalmente, expresó su solidaridad con Gerardo Fernández Noroña, quien manifestó que, más allá de las diferencias, no es justificable que lo agredan físicamente. Además, confirmó que la Fiscalía de Oaxaca integró una carpeta de investigación con la denuncia que realizó, a fin de dar con las personas agresoras y proceder en caso de que sea necesario.

Otros senadores de Morena como Araceli Saucedo y José Sabino Herrera también condenaron los hechos e hicieron un llamado para que se investiguen.