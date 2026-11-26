El PRI se 'desmarca' del PAN y asegurá que sí participará en las elecciones 2027.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrentará la sobrerrepresentación de Morena y no se ‘bajará’ de las elecciones de 2027 tal como plantea el Partido Acción Nacional (PAN).

“No podemos permitir este fraude, este atraco que quieren hacer; iremos hasta las últimas consecuencias. No podemos cometer un error, una torpeza de no estar en la elección”, dijo Alejandro ‘Alito’ Moreno, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El presidente del PRI exigirá que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúe con transparencia e imparcialidad para no aplicar el mismo método de dar sobrerrepresentación a Morena.

“El PRI no va a permitir eso, porque no podemos cometer un acto irresponsable al no participar en la elección”, agregó.

PRI llama a construir un gran bloque opositor ante elecciones 2027

‘Alito’ Moreno aseguró que respeta la postura del PAN, pero hizo un llamado a formar un bloque opositor para enfrentar a Morena en las próximas elecciones de 2027.

“Lo que nosotros haremos es dar la batalla, competir, sumar, denunciar. Por eso es importante construir un gran bloque opositor para que sea más contundente ganarle a Morena”, afirmó.

El dirigente del PRI alertó que, al no haber oposición, Morena se aprovechará de eso y comenzarán los cambios a su favor.

“Van a ganar el 100 por ciento del Congreso, van a modificar la Constitución, van a permitir la reelección y se van a querer quedar 50 años”, añadió el priista.

¿Qué dijo el PAN sobre no participar en las elecciones 2027?

Ricardo Anaya, del PAN, aseguró que el partido blanquiazul estará al pendiente de los lineamientos del INE rumbo a las próximas elecciones y aseguró que si no se cambian los criterios para calificar la votación y darle sobrerrepresentación a Morena, podrían no participar en la contienda.

“Lo decimos con toda claridad; es de tal importancia lo que va a decidir el INE que todo está sobre la mesa. Será la dirigencia nacional del partido la que el lunes fije posición al concluir la sesión del Consejo General y nosotros vamos a acompañar a la dirigencia nacional en cualquier acción”, dijo en conferencia de prensa.

Anaya advirtió que con los anteriores lineamientos del INE en la elección de 2024 se le dio una sobrerrepresentación de 70 por ciento a Morena.

“Desde aquí lo decimos con claridad, no vamos a aceptar el robo. Le exigimos al Consejo General del INE que se definan. Y si el lunes se ponen del lado del fraude, del robo de los plurinominales en beneficio de Morena, quedará claro que murió el árbitro electoral”, afirmó.