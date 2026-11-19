Lorenzo Córdova y otros exconsejeros presidentes del INE pidieron un perfil con experiencia para suceder la presidencia del INE.

Expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) llamaron a la Cámara de Diputados a iniciar cuanto antes, con estricto apego a la ley, el proceso para nombrar a la nueva consejera presidenta del organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei .

Advirtieron que prolongar el encargo provisional de Blanca Cruz extendería la crisis de confianza en pleno proceso electoral.

En conferencia de prensa, José Woldenberg, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde –quien participó a distancia desde Boston– y Lorenzo Córdova coincidieron en que el diálogo y los acuerdos son indispensables para recuperar la credibilidad “seriamente vulnerada” del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei en medio de señalamientos por corrupción .

“Creemos que no hay nada más urgente para la vida democrática en México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad en condición básica de legalidad y legitimidad de los comicios.

“Por eso queremos hacer un enérgico llamado al Poder Legislativo, responsable de la selección de la próxima presidenta del INE , para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrolle con estricto apego a la letra y el espíritu de la Constitución, que prevalezcan los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y sobre todo confianza de todas las fuerzas políticas”, leyó Woldenberg como parte del pronunciamiento.

También planteó “una reconformación del propio Consejo General por el bien del proceso electoral en marcha”, lo que Leonardo Valdés dijo, a título personal, tendría que traducirse en renuncia “por dignidad” de algunos consejeros.

Nueva titular del INE: Exconsejeros apuestan por experiencia

En su intervención, Ugalde sostuvo que la confianza en el INE puede recuperarse, pero advirtió que mantener una presidencia provisional agravaría la situación.

“Prolongar la presidencia provisional simplemente va a prolongar la crisis de confianza del instituto”.

Añadió que el organismo es “recuperable” y “reparable” si la Cámara Baja designa a una presidenta con experiencia, liderazgo, inteligencia emocional y respeto de todas las fuerzas políticas.

“Si eso ocurre en las próximas semanas, el daño causado al instituto es recuperable y se puede reconducir la confianza en el proceso electoral”, afirmó.

En cambio, “omitir la decisión, no querer designar, evitarlo para meterse más problemas, simplemente va a prolongar este proceso de agonía, de crisis, de degradación”.

Ante los señalamientos que lo vinculan con el caso de corrupción, Córdova reconoció que el mercado de materiales electorales ha tenido “tendencias oligopólicas”.

Sin embargo, dijo que corresponde a las autoridades competentes combatir ese fenómeno, no al INE.

“Un mercado oligopólico no necesariamente genera corrupción”, sostuvo, y añadió que en los 26 años anteriores no se había registrado “un escándalo de corrupción de esas magnitudes”.