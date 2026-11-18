El exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, reprochó al expresidente Vicente Fox por asegurar en una entrevista que intervino para que Felipe Calderón resultara electo en 2006.

Calificó las declaraciones de Fox como “erráticas, irresponsables y arrogantes” y rechazó que el exmandatario hubiera intervenido para que Calderón resultara electo en 2006, pues no participó en la organización de los comicios ni intervino en la votación.

“Las declaraciones de Vicente Fox me parecen erráticas, irresponsables, me parecen incluso arrogantes. Me parece que decir que él hizo que ganara Calderón o incluso que no hubiera transmitido la banda presidencial es algo que genera confusión, que genera crítica y que alienta a la confrontación. Considero que Fox debe aclarar a qué se refería; yo lo que puedo decir es que Fox no era presidente del IFE, ni Fox intervino en la votación, ni Fox fue el responsable de organizar la elección”, dijo Luis Carlos Ugalde este 18 de noviembre, durante una conferencia con otros tres expresidentes del organismo electoral.

El posicionamiento ocurre luego de que Morena solicitara la creación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para investigar el presunto fraude electoral, a raíz de las declaraciones de Vicente Fox.

Comisión es un posicionamiento político

Ugalde consideró que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados ya concluyó antes de iniciar, debido al nombre que recibió: “Comisión Fraude Electoral”. En ese sentido, afirmó que se trata de un posicionamiento político.

“El problema de esta comisión especial es que ya concluyó antes de haber empezado; el nombre de la comisión habla de que ya hay un veredicto cuando este debería ser la conclusión de la comisión; que se llame la Comisión del Fraude Electoral implica que se trata de un posicionamiento político”, compartió.

Sin embargo, consideró que la comisión tiene la posibilidad de investigar y evaluar el contexto en que se desarrolló la elección, las prácticas que se replicaron en otros comicios y los aspectos que podrían mejorar. Entre los temas por revisar están la posible alteración de los votos, las condiciones de competencia electoral y las prácticas políticas en México.

“Esta comisión es una gran oportunidad de reflexionar globalmente sobre lo que ocurrió en la elección y separar cada uno de sus componentes”, agregó.

Recordó que, durante su gestión al frente del entonces IFE y como parte del proceso electoral de 2006, el Consejo que presidía aprobó un acuerdo para exigir a Vicente Fox que limitara sus comentarios sobre las elecciones.

“En febrero de 2006, el IFE aprobó un acuerdo de neutralidad justo para callar al presidente Fox, porque sus declaraciones habían sido contaminantes de la elección”, agregó.