Crisis en el INE: Cerca de la mitad de mexicanos tiene poca o nula confianza para las elecciones 2027

Casi el 41 por ciento de los encuestados considera deficiente el desempeño de Taddei. (Foto: Cuartoscuro)

Casi la mitad de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda garantizar elecciones justas el próximo año, mientras un creciente escándalo de corrupción sacude a la institución, según una nueva encuesta.

La polémica provocó la renuncia de la presidenta del organismo independiente encargado de organizar las elecciones en México, en medio de una investigación cada vez más amplia sobre contratos irregulares y tráfico de influencias.

El caso también amenaza con socavar el mensaje anticorrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué opinan los mexicanos de Taddei tras el escándalo?

La investigación sobre Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, se centra en supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a material electoral, lo que llevó al congelamiento de cuentas bancarias de decenas de personas y empresas. Taddei renunció el mes pasado.

Casi el 41 por ciento de los encuestados considera deficiente el desempeño de Taddei, según la encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, mientras que el 56 por ciento apoyó su renuncia. El impacto más amplio del escándalo queda reflejado en que 6 de cada 10 encuestados señalan a la corrupción como el principal problema del país, por delante de los altos precios y la delincuencia.

Los líderes de la oposición sostienen que Taddei era una aliada de Morena, el partido de izquierda de Sheinbaum, una afirmación que la presidenta rechaza.

¿Por qué renunció Taddei al INE?

La investigación se centró en los vínculos de Taddei con un empresario cuyas compañías obtuvieron contratos del INE. Taddei negó haber cometido irregularidades, pero al menos 30 funcionarios electorales, varios de ellos vinculados a ella, también renunciaron en las últimas semanas.

A finales del mes pasado, la junta directiva del INE nombró a Blanca Cruz presidenta interina de la autoridad electoral hasta que el Congreso designe a un reemplazo permanente.

El escándalo ya golpea la imagen del INE de cara a las elecciones de mitad de legislatura previstas para el próximo mes de junio, cuando los votantes renovarán la Cámara Baja del Congreso, integrada por 500 miembros, así como 17 gobernaturas estatales.

El porcentaje de encuestados que expresó poca o ninguna confianza en que el INE pueda garantizar elecciones de mitad de legislatura libres y justas se situó en 48 por ciento, según la encuesta.

¿Qué dice la presidenta Sheinbaum sobre la renuncia de Taddei?

Desde la renuncia de Taddei, Sheinbaum insistió en que el escándalo no está relacionado con su administración. En sus conferencias de prensa diarias, señaló que el nombramiento de Taddei para la junta directiva del INE en 2023 también contó con el apoyo de diputados de la oposición y atribuyó los problemas de corrupción en el organismo a sus anteriores dirigentes.

Sheinbaum criticó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por votar a favor de Taddei hace más de una década, cuando era considerada para un cargo electoral estatal. Córdova se ha convertido recientemente en un fuerte crítico del partido Morena de la presidenta.

La polémica en torno al INE es apenas el más reciente escándalo de corrupción que enfrenta Sheinbaum.

Una red de contrabando de combustible, conocida localmente como “huachicol fiscal”, implicó a altos mandos de la Armada y desvió miles de millones de dólares en ingresos fiscales. Los principales responsables de seguridad de Sheinbaum destacaron una ofensiva que llevó a la detención de muchos presuntos cabecillas.

Mientras tanto, miembros destacados de su coalición gobernante enfrentaron acusaciones por viajes de lujo que contrastan con la austeridad que Sheinbaum busca proyectar.

AtlasIntel encuestó a 2.047 personas en México entre el 5 y el 9 de noviembre. La encuesta tiene un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.