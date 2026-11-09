‘Andy’ López niega viajes de lujo y responde a presunto nexo con Amílcar Olán: ¿Qué dijo el hijo de AMLO?

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, rechazó los señalamientos sobre presuntos nexos con Amílcar Olánlujos, viajes en aviones privados, contratos gubernamentales y vínculos con redes de corrupción y delincuencia organizada, formulados por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un video de 34 minutos, respondió punto por punto a un cuestionario publicado por el dueño de TV Azteca y calificó los señalamientos como parte de una campaña de ataques y descalificaciones en su contra.

“Es claro que ante la falta de propuestas, ideales, principios o un programa de gobierno real, lo que le queda es tirar lodo, mentir y emplear su dinero mal habido y medios de comunicación para denostar, descalificar y dañar la imagen pública de sus adversarios”, expresó.

Sobre Amílcar Olán, el hijo de AMLO dijo: “No tengo conocimiento de dichas transferencias porque hace más de 4 años no tengo comunicación con Jorge Amílcar Olán Aparicio, tampoco la tengo con sus negocios o sus empresas”.

Entre las acusaciones que rechazó están los supuestos viajes a Japón en aviones privados. Al respecto, aseguró que los gastos los cubrió con recursos propios y negó haber utilizado aeronaves privadas.

“Pues muy sencillo, con mi dinero. He trabajado siempre y genero ingresos legítimos todos los días”, respondió sobre el financiamiento de sus viajes.

Asimismo, afirmó: “Nunca he viajado en un avión privado. Todos mis vuelos a lo largo de mi vida han sido en aerolíneas y aviones comerciales, como es público”.

Sobre los presuntos contratos y negocios obtenidos al amparo del poder de su padre, López Beltrán sostuvo que nunca ha tenido acuerdos comerciales con alguna administración pública.

“Nunca he tenido ningún contrato a ningún nivel de gobierno, ni en la administración pública de mi padre, ni en ninguna otra administración. Tampoco he hecho negocio al amparo del poder”, aseguró.

También negó haber recibido beneficios por contratos relacionados con la Refinería Olmeca de Dos Bocas, el Tren Maya o el llamado huachicol fiscal. Reiteró que tampoco recomendó o intercedió para que otras personas obtuvieran negocios con gobiernos federal o estatales.

En cuanto a las versiones sobre presuntos vínculos con Sergio Carmona, señalado por el financiamiento irregular de actividades políticas, afirmó que nunca lo conoció ni tuvo comunicación con él. De igual manera, también negó cualquier relación personal o laboral con Hernán Bermúdez Requena o integrantes del grupo criminal conocido como La Barredora.

Respecto a las menciones de su seudónimo, “Andy”, en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que corresponden a declaraciones de terceras personas y sostuvo que nunca tuvo comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina.

Sobre la cancelación de su visa estadounidense, consideró que se trató de una decisión política y propagandística, al señalar que no recibió una justificación sobre los motivos.

“No tengo ningún nexo con el crimen organizado, por lo que eso no pudo ser de ninguna manera el motivo”, afirmó.

Estas respuestas fueron contestadas, después de que Salinas Pliego cuestionara a ‘Andy’ López por medio de redes sociales, donde lanzó varias preguntas, entre ellas: “¿Qué hay de las transferencias de tu amigo Amílcar a Suiza?“, dijo.

‘Andy’ López cuestiona a Salinas Pliego

Después de responder los señalamientos en su contra, Andrés Manuel López Beltrán cambió el sentido del cuestionario y lanzó una serie de preguntas al empresario sobre sus relaciones personales y comerciales con exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, como Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna.

También lo cuestionó sobre la adquisición de Imevisión, que posteriormente se convirtió en TV Azteca; el supuesto préstamo de 30 millones de dólares que habría recibido de Raúl Salinas de Gortari para concretar la compra, y la toma de las instalaciones de transmisión de Canal 40 en 2002.

Entre sus preguntas incluyó una posible relación con el sacerdote Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, así como los encuentros que, afirmó, habría sostenido Salinas Pliego con Jeffrey Epstein.

Además, pidió explicar su participación en la compraventa de Fertinal y los beneficios económicos que habría obtenido con el rescate de Salinas y Rocha mediante el Fobaproa.

El hijo del expresidente también preguntó por un acuerdo con autoridades bursátiles de Estados Unidos relacionado con un presunto fraude por 109 millones de dólares, así como por una demanda en Nueva York por más de 600 millones de dólares de tenedores de bonos de TV Azteca y el traslado de activos a una empresa denominada TVA3, según los señalamientos que expuso.

En otro bloque, lo interrogó sobre un crédito de 240 millones de dólares que, aseguró, habría obtenido de AlterBank, en Santa Lucía; sus inversiones en bitcoin y la presunta contratación de la firma de espionaje Black Cube. También le pidió aclarar el valor de sus propiedades, yates, aviones y helicópteros, además de los adeudos fiscales que, según dijo, ascenderían a 32 mil millones de pesos.

Finalmente, cuestionó las condiciones laborales de trabajadores de sus empresas, las comisiones cobradas por el envío de remesas mediante Western Union, las tasas de crédito de Elektra y sus relaciones con personajes como Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga, Javier Negre, Fernando Cerimedo y Andrés Roemer.

López Beltrán concluyó preguntándole por qué, en su opinión, había elegido dejar a su familia “de sobra y mala fama pública a cambio de dinero mal habido”.

Además justificó su decisión de responder al empresario al considerar que las acusaciones continuarían si no ofrecía una contestación pública.

“Me hizo perder mi tiempo desmintiendo calumnias, injurias, insultos y mentiras que no cuentan con ningún sustento o prueba. Ahora espero que tenga la vergüenza o la amabilidad de responder a las mías”, concluyó.

Finalmente, leyó un fragmento del libro “Grandeza” de su padre, en el que Andrés Manuel López Obrador hace referencia al distanciamiento con Ricardo Salinas Pliego y cuestiona su comportamiento público, además que lo exhorta a rectificar para no terminar más “hundido” en el lodo.