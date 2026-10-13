‘Lo quiero y respeto’: Adán Augusto defiende a ‘Andy’ López Beltrán y evita hablar sobre Amílcar Olán

El senador Adán Augusto López Hernández defendió su relación de amistad con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador morenista Adán Augusto López Hernández salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán frente a los señalamientos que lo vinculan con presuntos negocios irregulares y una posible red relacionada con el llamado ‘huachicol fiscal’.

El legislador aseguró que ‘Andy’, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido víctima de una “campaña mediática brutal”, y defendió su relación de amistad con él, a quien conoce desde que era niño.

“Yo no doy declaraciones de respuesta porque me preguntaron de un amigo al que yo quiero y respeto mucho”, afirmó López Hernández.

De igual modo, evitó pronunciarse sobre el empresario tabasqueño Amílcar Olán, señalado por investigaciones periodísticas por su cercanía con los hijos mayores de López Obrador y por presuntamente haber participado como contratista en proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el sector Salud, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

El senador fue cuestionado sobre las acusaciones contra ‘Andy’ López Beltrán, luego de que The New York Times reportara que dos agencias estadounidenses investigan presuntos vínculos del hijo del expresidente con una red de contrabando de combustible.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, hasta donde tenía conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no investigaba a ‘Andy’ tras la publicación del diario estadounidense. Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no tenía investigaciones abiertas contra la presunta red de negocios vinculada a López Beltrán.

¿Quién es Amílcar Olán y qué negocios lo vinculan con el entorno de los López Beltrán?

Amílcar Olán Aparicio es un empresario tabasqueño identificado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, y Gonzalo López Beltrán, ‘Bobby’, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Investigaciones periodísticas lo han señalado por presuntamente aprovechar esa cercanía para obtener contratos gubernamentales y ampliar sus negocios durante el sexenio anterior.

Entre los señalamientos destacan los contratos para suministrar balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Otro caso involucra a Portacelis Gas and Oil, empresa relacionada con el entorno de Amílcar. Según información publicada por Reforma, autoridades fiscales solicitaron investigar a la compañía por una presunta defraudación fiscal de 834 millones de pesos relacionada con la importación de combustibles desde Estados Unidos. La hipótesis señalada es que la empresa habría declarado ante las aduanas un volumen de combustible menor al que realmente importaba.

¿De qué investigan a Andy López Beltrán en Estados Unidos, según el NYT?

El pasado 29 de septiembre, The New York Times publicó que dos agencias del gobierno de Estados Unidos investigaban acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con el huachicol y la delincuencia organizada.

De acuerdo con el diario estadounidense, la información se basó en fuentes familiarizadas con las pesquisas, quienes señalaron que no se habían iniciado procedimientos formales. La publicación también indicó que López Beltrán habría recurrido a intermediarios para intentar establecer contacto con funcionarios estadounidenses, aunque las partes no habían mantenido conversaciones formales.

La información se difundió después de que trascendiera la revocación de la visa estadounidense de López Beltrán. El gobierno de Estados Unidos no explicó públicamente los motivos de esa decisión.