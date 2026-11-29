Tlalnepantla se divide en zona oriente y poniente; llegar de una a otra implica al menos una hora de trayecto. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock/ IA).

Ir de una colonia a otra en Tlalnepantla, Estado de México, puede tomar hasta dos horas de trayecto. La razón no es el tránsito vehicular ni la repavimentación de Periférico Norte o la falta de transporte público, sino una medida tomada hace más de 120 años, durante el gobierno de Porfirio Díaz.

Sí, actualmente, Tlalnepantla se divide en poniente y oriente. Entre ambos lados del municipio mexiquense se interpone una parte de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De esa manera, ‘Tlalne’, como también se le conoce, colinda con Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, en el Estado de México, y con las alcaldías GAM y Azcapotzalco, en CDMX.

¿Cómo comenzó este embrollo en el que dividieron en dos el municipio en el que ocurrió la explosión de San Juanico hace casi medio sigo? Aquí te contaremos la historia.

¿Cuánto tiempo toma ir de Tlalnepantla Poniente a Tlalnepantla Oriente?

El Financiero consultó Google Maps para conocer el tiempo de trayecto entre el Panteón Jardines del Recuerdo, ubicado en el lado poniente de Tlalnepantla, y el Deportivo Caracoles, localizado en el oriente.

De acuerdo con el trayecto mostrado por la plataforma, una persona tardaría 58 minutos si hace el trayecto en automóvil particular, en taxi, Uber o Didi, mientras que el mismo desplazamiento tomaría una hora con 39 minutos si se hace en transporte público.

En ambos viajes (auto particular o transporte público), Google Maps muestra que se debe cruzar parte de la alcaldía Gustavo A. Madero y avenidas como Jesús Reyes Heroles y el Periférico Norte.

Para ir de una colonia a otra de Tlalnepantla hay que hacer un recorrido de más de media hora. (Google Maps).

¿Por qué Tlalnepantla se divide en dos?

Ahora sí, entremos en la explicación histórica. Todo comenzó cuando en 1898. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se firmó un acuerdo para marcar las fronteras entre el Estado de México con el entonces Distrito Federal.

La firma se realizó casi 30 años después de que Tlalnepantla había obtenido ese nombre.

En aquel entonces, Ticomán, Zacatenco y parte del Cerro del Chiquihuite formaban parte de Tlalnepantla; sin embargo, eso cambió.

Tras la firma del documento, Tlalnepantla perdió los pueblos de Santiaguito, Cuatepec y buena parte del Cerro del Chiquihuite. Todos esos terrenos quedaron del lado chilango, es decir, se unieron a la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la parte de ‘Tlalne’ Poniente se encuentra la cabecera municipal, así como vialidades clave como Periférico Norte, la avenida Gustavo Baz y Mario Colín.

Tlalnepantla Oriente se caracteriza por ser una zona más industrial, en comparación con su ‘gemela’ poniente.

Tlalnepantla está dividido por la parte norte de la alcaldía Gustavo A. Madero. (Google Maps).

Esta es la historía de Tlalnepantla, el municipio fundado en los años 1600

La fundación de Tlalnepantla fue posible gracias a frailes como Fray Toribio y Fray Juan de Zumarraga, según indica el sitio web del gobierno municipal, la cual detalla que este ayuntamiento no siempre se llamó de la misma manera.

De acuerdo con la cronología de hechos históricos en Tlalnepantla, el pueblo de Tlalnepantla- Cuauhtenco. se formó entre 1680-1690; sin embargo, fue hasta 1869 cuando dejó de llamarse Tlalnepantla-Cuauhtenco para quedarse como Tlalnepantla.

¿Qué hay en Tlalnepantla, Estado de México?

El sitio web municipal establece que los monumentos históricos son principalmente capillas ubicadas en diferentes barrios de la cabecera municipal. Las principales son:

Ex-convento y Parroquia del Pentecostés,

Capilla de San Pedro,

Capilla de San Felipe,

Capilla de San Nicolás,

Capilla de San Bartolo,

Capilla de Santiago, e

Iglesia de la Candelaria.

“En lo que se refiere a la comida típica del municipio, es muy acostumbrado en las fiestas familiares cocinar mole verde de pipían con tamales de sal o de fríjol, o mole rojo, barbacoa de pollo con salsa de tomate, arroz, mixiotes de pollo, tortillas hechas a mano”, indica el gobierno municipal.