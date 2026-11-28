Mariana Rodríguez negó tener injerencia en las contrataciones de servicios del DIF de Nuevo León.

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, negó haber intervenido en la contratación de proveedores o en el manejo de recursos públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, luego de los señalamientos sobre presuntos sobreprecios en compras de la institución.

A través de un mensaje, Rodríguez aseguró que las acusaciones en su contra buscan desacreditarla ante la cercanía de las elecciones de 2027 y sostuvo que no tiene facultades para participar en las decisiones administrativas del organismo.

La funcionaria aclaró que no es directora ni presidenta honoraria del DIF estatal, sino titular de Amar a Nuevo León, una instancia que colabora con distintas dependencias y secretarías en proyectos sociales.

“Pero el DIF es mucho más de lo que yo hago con ellos”, señaló al explicar que el organismo también tiene a su cargo albergues y servicios de atención para adultos mayores, áreas en las que aseguró no haber participado.

Mariana Rodríguez acusó que los señalamientos buscan desacreditarla a ella y a su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. (Cuartoscuro)

Mariana Rodríguez niega intervenir en compras del DIF de Nuevo León

Rodríguez hizo estas declaraciones en respuesta a dos portadas publicadas por El Norte sobre presuntas irregularidades en compras del DIF estatal. Al respecto, explicó que su colaboración con la institución se concentra en proyectos relacionados con Capullos y la atención a personas con discapacidad.

En cuanto al proveedor mencionado en las publicaciones, explicó que presta servicios al DIF de Nuevo León desde 2010, cuando ella tenía aproximadamente 14 años y todavía cursaba la secundaria.

Por ello, la funcionaria pidió al periódico presentar pruebas de que ella hubiera solicitado incorporar a dicho prestador de servicios a las contrataciones del gobierno estatal.

“Si tienen alguna prueba de una conversación por WhatsApp o un tema de que yo dije a alguien que agregaran a este proveedor a dar servicio al DIF, pues que las presenten”, expresó.

Asimismo, Rodríguez cuestionó que las publicaciones se apoyen en fuentes anónimas y consideró peligroso realizar acusaciones que, afirmó, no tienen relación con ella.

Asegura que su cargo en Amar Nuevo León es honorífico

Mariana Rodríguez también sostuvo que su puesto como titular de Amar a Nuevo León es honorífico y no recibe remuneración económica.

Aseguró que sus funciones no incluyen participar en licitaciones, seleccionar proveedores ni administrar recursos del gobierno estatal.

“Mi puesto de titular de Amar a Nuevo León es un puesto honorífico que no tiene ninguna paga, no ve licitaciones, no ve proveedores, no tiene nada que ver con los recursos de Nuevo León”, afirmó.

Añadió que su trabajo se ha enfocado en apoyar a niñas y niños de la entidad mediante actividades altruistas y donaciones.

Finalmente, reiteró que continuará dando la cara ante los señalamientos y acusó que existe una intención de desacreditarla a ella, al gobierno de Nuevo León y a su esposo, el gobernador Samuel García.