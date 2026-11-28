'El Chapo Isidro' está en prisión preventiva oficiosa a cumplir en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. (Cuartoscuro / Editada con IA).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que vinculó a proceso Fausto “N”, conocido como ‘El Chapo Isidro’, Germán “N” y José “N” por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Las autoridades detallaron que se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Se fijaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

‘El Chapo Isidro’, Germán “N” y José “N” fueron presentados ante el juez de control, sin embargo ante la imputación del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

La autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Se fijaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Fausto “N”, Germán “N” y José “N”, quienes estarían relacionados con una organización criminal, fueron detenidos en Guasave, Sinaloa, en una acción encabezada por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de labores de inteligencia y de investigación.