Maltz, quien se retiró de la DEA en 2014, también se ha pronunciado sobre las acusaciones de narcotráfico contra políticos mexicanos.

El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, pidió a las autoridades mexicanas enviar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, a territorio estadounidense para que respondan por las acusaciones que enfrentan en este país.

A través de una publicación en su cuenta de X, este sábado 28 de noviembre, Maltz expresó su deseo de que ambos sean trasladados a Estados Unidos y consideró que esta decisión demostraría el compromiso de los dos países con el Estado de derecho.

“En aras de los intereses de México y Estados Unidos, espero que las autoridades mexicanas envíen a Rubén Rocha Moya y a ‘El Chapo Isidro’ a Estados Unidos para que respondan a los graves cargos federales que pesan en su contra”, escribió. El exfuncionario agregó que el traslado de ambos a territorio estadounidense “mandaría un poderoso mensaje al mundo”.

Junto con su publicación, compartió una imagen, generada con inteligencia artificial, que muestra al exgobernador y al presunto narcotraficante a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a Estados Unidos.

El pasado 20 de noviembre, fuerzas federales detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores, identificado como presunto líder del Cártel de Guasave, organización aliada de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Además de enfrentar un proceso penal en México, Meza Flores tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos, cuyo trámite sigue pendiente.

Derek Maltz ha pedido detener y extraditar a Rocha Moya

El pronunciamiento de este 28 de noviembre no es la primera ocasión en que Derek Maltz exige que Rubén Rocha Moya enfrente a la justicia estadounidense.

El pasado 22 de agosto, el exdirector interino de la DEA pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detener al entonces gobernador de Sinaloa y trasladarlo a Estados Unidos.

En aquella ocasión, Maltz reaccionó al regreso de Rocha Moya al gobierno estatal, después de 112 días de licencia. A través de X, escribió: “Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones”.

También planteó ejecutar una operación de arresto y deportación hacia Estados Unidos, al considerar que los políticos corruptos brindan apoyo a las organizaciones criminales.

Su mensaje retomó las acusaciones anunciadas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

El gobernador con licencia de Sinaloa ha negado tener vínculos con el crimen organizado.

¿Quién es Derek Maltz, exdirector interino de la DEA?

Derek Maltz es un exagente de la DEA que se retiró en 2014, después de 28 años de servicio en el gobierno estadounidense.

Durante casi una década estuvo al frente de la División de Operaciones Especiales (SOD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde coordinó investigaciones que contribuyeron a la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De acuerdo con información del Gobierno estadounidense, también impulsó la Unidad de Investigaciones Globales Bilaterales, con la que se fortalecieron las indagatorias para identificar y procesar a integrantes de organizaciones criminales de alto nivel.

Después de dejar el servicio público, Maltz se incorporó a Pen-Link Ltd., empresa en la que se desempeñó como director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales.