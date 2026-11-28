1. México amaneció de blanco: las imágenes de la nieve en CDMX y Edomex. (Cuartoscuro)

El paso de la primera tormenta invernal y una masa de aire ártico pintaron de blanco las zonas altas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Un amanecer completamente invernal sorprendió este sábado a los habitantes del centro del país.

El ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada, en interacción con la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8, provocó un marcado descenso de las temperaturas, lluvias generalizadas y la esperada caída de nieve en zonas montañosas.

Postales invernales del Ajusco hasta el Nevado de Toluca

A través de redes sociales, usuarios y plataformas meteorológicas compartieron las primeras imágenes de la nieve que cubrió la vegetación y los caminos en los puntos más elevados.

En la carretera Picacho-Ajusco, a la altura del kilómetro 22.5, en Tlalpan, se registró la caída de nieve. Varios visitantes aprovecharon la escena para armar los tradicionales muñecos de nieve.

Por precaución, el parque permanece cerrado al público y las autoridades solicitaron manejar con extrema precaución por la zona.

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad mexiquense cerró por completo los accesos al Nevado de Toluca y a las zonas altas ante la intensa nevada.

Elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste desplegaron operativos de vigilancia para impedir el paso y evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los visitantes.

También se registró una postal invernal en el Cerro Xocotépetl, en Jocotitlán, con una acumulación de hasta 20 centímetros de nieve, por lo que cerraron algunos caminos municipales.

Afectaciones por el paso de la tormenta invernal

Mientras las montañas se vestían de blanco, en las calles de la capital las precipitaciones complicaron los traslados de miles de personas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro activó el protocolo de marcha de seguridad en todas las líneas de la red. La medida obliga a reducir la velocidad de los convoyes para evitar derrapes y garantizar el frenado.

Decenas de pasajeros reportaron en redes sociales tiempos de espera de más de 20 minutos entre estaciones.

Tormenta invernal no soltará a la CDMX este sábado: Hay Alerta Naranja por lluvias fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante este sábado 28 de noviembre y la madrugada del domingo 29.

Además, persistirán las bajas temperaturas, con valores mínimos de entre 8 y 11 grados Celsius, por lo que se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante todo el día y la noche.