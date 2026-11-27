La primera tormenta invernal afectará gran parte de la Ciudad de México. El frío y las lluvias marcarán el cierre de noviembre en la capital del país; sin embargo, los habitantes de las zonas urbanas de la Ciudad de México no tendrán que preocuparse por una nevada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) descartó este viernes 27 de noviembre la caída de nieve en esta parte de la ciudad, aunque advirtió que las condiciones meteorológicas podrían favorecer la presencia de aguanieve o nieve en las cumbres de mayor altitud.

La dependencia capitalina indicó que el ingreso de la primera tormenta invernal sobre el país, en interacción con la humedad proveniente del océano Pacífico, provocará lluvias puntuales intensas entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente entre la tarde de este viernes y la noche del sábado.

Además, se contempla un descenso importante de las temperaturas, con máximas de entre 12 y 14 grados Celsius y mínimas que podrían ubicarse entre -3 y 2 grados. Por ello, las autoridades pidieron a la población tomar precauciones ante el frío, las lluvias y los posibles riesgos asociados.

Aunque las autoridades descarten una nevada en la zona urbana de CDMX, las condiciones podrían ser distintas en las zonas montañosas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

¿En qué zonas de CDMX podría nevar este fin de semana?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló en un comunicado que existe la posibilidad de que se presente aguanieve o nieve en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros de altitud.

Entre las zonas mencionadas por la dependencia se encuentran el Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado, donde las condiciones de temperatura y altitud podrían favorecer este tipo de precipitación.

Por el contrario, la autoridad descartó que este fenómeno se presente en las zonas urbanas de la capital. Es decir, el pronóstico no contempla que la nieve cubra las calles o colonias de la Ciudad de México, aunque sí anticipa un ambiente frío y lluvias durante el fin de semana, por lo que recomendó abrigarse bien.

¿Cuánto lloverá en CDMX y qué alcaldías están en alerta?

Además del descenso de temperaturas, la primera tormenta invernal podría dejar acumulados de entre 30 y 60 milímetros de lluvia en el Valle de México. En las zonas altas del sur y poniente de la capital, las precipitaciones podrían superar los 70 milímetros.

Ante este escenario, la SGIRPC activó la alerta roja por lluvias fuertes para la tarde y noche de este viernes de noviembre y la madrugada del sábado en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En tanto, la alerta naranja por lluvias se activó para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, principalmente en zonas de ladera.

¿Qué alcaldías tendrán alerta por bajas temperaturas?

El pronóstico de frío también llevó a las autoridades capitalinas a activar alertas para la madrugada y mañana del sábado 28 de noviembre.

La alerta naranja por temperaturas bajas se estableció para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Por su parte, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac tendrán Alerta Amarilla por el descenso térmico.

¿Qué recomienda Protección Civil ante el frío y las lluvias?

Para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas, la SGIRPC recomendó evitar los cambios bruscos de temperatura, utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, y cubrir nariz y boca. También pidió ingerir abundantes líquidos y utilizar crema para proteger la piel del frío.

En las zonas altas, donde podría presentarse aguanieve o nieve, la dependencia pidió evitar transitar por caminos con hielo visible y manejar con extrema precaución, debido a que el pavimento puede volverse resbaladizo. También recomendó utilizar calzado cerrado, ropa térmica e impermeables o rompevientos.

Otra de las advertencias es evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Si se utilizan, deben colocarse en lugares ventilados y apagarse antes de salir de casa o dormir.