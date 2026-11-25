Así estará el clima en CDMX del 27 al 29 de noviembre.

¡Prepara el paraguas y la chamarra! La Ciudad de México se prepara para un fin de semana con bajas temperaturas, lluvias fuertes y rachas de viento, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de la capital.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil capitalina, estas condiciones meteorológicas se presentarán del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante el descenso de temperaturas y las precipitaciones.

¿Cuándo comenzarán las lluvias fuertes en CDMX?

Las lluvias comenzarán desde la mañana del viernes 27 de noviembre y podrían extenderse hasta la mañana del sábado 28, con precipitaciones fuertes a muy fuertes y acumulados que podrían superar los 70 milímetros.

Aunque se espera que las condiciones más intensas se concentren durante ese periodo, no se descarta que las lluvias continúen durante la tarde del sábado.

Además de las precipitaciones, se pronostica un descenso en las temperaturas y viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante el viernes y sábado.

¿En qué zonas de CDMX podría caer nieve o aguanieve?

Uno de los fenómenos que podría presentarse durante este fin de semana es la caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno podría ocurrir durante la noche del viernes y la mañana del sábado. La cobertura de nieve podría prolongarse hasta la mañana del domingo.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de entre 8 y 13 grados Celsius en el Valle de México durante el viernes y sábado, mientras que las mínimas podrían oscilar entre -2 y 6 grados.

Para el domingo 29 de noviembre se prevé una mejoría en las condiciones del tiempo, con cielos despejados, aunque persistirán las heladas al amanecer en las zonas altas. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 16 y 19 grados Celsius.

¿Cuáles son las recomendaciones ante las lluvias y bajas temperaturas en CDMX?

Ante el pronóstico de lluvias, viento y bajas temperaturas, las autoridades de la Ciudad de México emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante los próximos días:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura. Evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Retirar la basura de las coladeras, tanto dentro como fuera de los hogares, para prevenir encharcamientos. No intentar cruzar calles o avenidas cuando presenten corrientes de agua.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las lluvias y el descenso de temperatura.