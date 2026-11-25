¡Saca la chamarra! La temporada de frío comenzará a intensificarse en México con la llegada de la primera tormenta invernal, el cual provocará lluvias intensas, un marcado descenso de temperatura y caída de nieve o aguanieve en distintos estados del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir del jueves 26 de noviembre y durante el fin de semana, una vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal, que se desplazará sobre el occidente y centro de México.

Este fenómenor provocará un ambiente frío a gélido durante las mañanas y noches, principalmente en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se prevén lluvias de muy fuertes a torrenciales en estados del occidente, centro y sur de México.

¿Cuándo nevará en México por la primera tormenta invernal?

La posible caída de nieve o aguanieve comenzará durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes 27 de noviembre, principalmente en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

También se pronostica que las condiciones para este fenómeno se extenderán hacia el centro y oriente del país conforme avance la primera tormenta invernal.

Para el sábado 28 de noviembre, el sistema se desplazará sobre el centro de México y mantendrá las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de estas regiones.

¿En qué estados habrá lluvias intensas por la tormenta invernal?

Además del descenso de temperatura, la primera tormenta invernal ocasionará lluvuias fuertes en distintas entidades.

Durante el viernes, se pronostican:

Lluvias puntuales torrenciales: Michoacán y Guerrero.

Michoacán y Guerrero. Lluvias intensas: Jalisco, Colima y Estado de México.

Jalisco, Colima y Estado de México. Lluvias fuertes a muy fuertes: otras zonas del occidente, centro y sur del país.

Para el sábado, el pronóstico se prevé en:

Lluvias puntuales torrenciales: Guerrero.

Guerrero. Lluvias intensas: Oaxaca.

Oaxaca. Lluvias muy fuertes: Estado de México, Morelos y Puebla.

Estado de México, Morelos y Puebla. Lluvias fuertes: Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. Chubascos: Querétaro e Hidalgo.

¿En qué estados habrá temperaturas bajo cero?

La primera tormenta invernal también provocará un ambiente frío a gélido, con temperaturas bajo cero en algunas regiones de México.

Para la madrugada del viernes 27 de noviembre, el SMN prevé las siguientes temperaturas mínimas:

De -10 a -5 grados Celsius: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

zonas serranas de Durango y Chihuahua. De -5 a 0 grados Celsius: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. De 0 a 5 grados Celsius: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

¿Cómo protegerse del frío ante la primera tormenta invernal?

Ante el descenso de temperatura y la posible caída de nieve o aguanieve, las autoridades recomiendan tomar medidas para evitar enfermedades y otros riesgos asociados con las bajas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Vestir en capas: utilizar varias prendas de ropa para conservar el calor corporal y adaptarse a los cambios de temperatura.

utilizar varias prendas de ropa para conservar el calor corporal y adaptarse a los cambios de temperatura. Proteger las extremidades: cubrir rostro, cabeza, manos y orejas al salir de lugares cálidos.

cubrir rostro, cabeza, manos y orejas al salir de lugares cálidos. Mantener espacios ventilados: si se utilizan calentadores o chimeneas, verificar que exista una ventilación adecuada para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

si se utilizan calentadores o chimeneas, verificar que exista una ventilación adecuada para evitar la acumulación de monóxido de carbono. Apagar las fuentes de calor: desconectar o apagar calentadores antes de dormir.

desconectar o apagar calentadores antes de dormir. Mantenerse hidratado: beber suficiente agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

beber suficiente agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Cuidar a los grupos vulnerables: prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

También es importante proteger a los animales de compañía, procurando que cuenten con un espacio resguardado y abrigo suficiente ante las bajas temperaturas.

La población deberá mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones de lluvia, frío y posible caída de nieve podrían variar conforme avance la primera tormenta invernal de la temporada.