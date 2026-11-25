El mercado corporativo de Monterrey incrementó su actividad 16.6 por ciento al cierre del tercer trimestre del año. (Foto: CBRE México)

Resultado del impulso de usuarios de manufactura, servicios empresariales y financiero, el mercado corporativo de Monterrey incrementó su actividad 16.6 por ciento al cierre del tercer trimestre del año.

Esta dinámica generó que de manera acumulada se desplazaran 62 mil m2, un dinamismo focalizado en los corredores Santa María, Valle Oriente y Margáin-Gómez Morín, que representan 73.3 por ciento de la actividad comercial.

De acuerdo con el reporte del período de CBRE México, el movimiento representan la consolidación del mercado de oficinas regio enmarcado en un entorno de crecimiento de la Inversión Extranjera que captó 3 mil 712 millones de dólares y la generación de 51 mil 766 nuevos puestos de empleo en el estado de Nuevo León.

En específico, el sector de manufactura absorbió cerca de 17 mil m2 de espacio, equivalente a 26.9 por ciento de la absorción acumulada, seguida por los 13 mil m2 de los usuarios de servicios empresariales y 7 mil m2 de inquilinos del sector financiero.

El reporte destaca que la absorción bruta acumulada impactó la tasa de disponibilidad que cerró en el lapso de referencia en un nivel de 10.5 por ciento, al reducir 0.8 puntos porcentuales en el trimestre al venir de 14.2 por ciento, y 3.7 puntos respecto al mismo período de 2025.

La evolución de este mercado deja un inventario que permanece en 1.47 millones de m2, al tiempo que la superficie en construcción continuó en 43 mil m2.

Apenas el trimestre anterior sólo dos torres de oficinas, impulsados en ese momento por el cierre de contratos de pre-arrendamiento que se complementó en los últimos meses por el crecimiento de la demanda neta.

Hasta ese momento, la cifra más alta en registro desde finales de 2019, antes del impacto que vivió el mercado de oficinas debido a la pandemia, y lo que también permitió que la tasa de vacancia o disponibilidad continuará con su tendencia a la baja.

Tres meses después, el dinamismo modificó el escenario y la firma prevé que hacia el cierre de año el mercado se mantendrá estable luego de la pausa en el crecimiento del inventario que coincide con un descenso sostenido de la disponibilidad directa y una actividad de movimientos de consolidación operativa, así como el flight to quality de usuarios.