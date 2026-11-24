En cuanto a su viaje a China, explicó que hubo una reunión bilateral donde les fue muy bien y armarán una mesa de trabajo. (Cuartoscuro).

Desde China, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ‘presumió’ que la inversión extranjera en México alcanzó un récord histórico, con más de 43 mil millones de dólares y que además tuvo un crecimiento un poco superior al 5 por ciento respecto a 2025.

“Mantiene su tendencia de crecimiento y alcanzamos un récord histórico, esa es muy buena noticia para México porque estamos en medio de una incertidumbre en todo el mundo donde esas inversiones o reinversiones significan confianza, empleo y bienestar en nuestro país”, sentenció el funcionario.

En cuanto a su viaje a China, explicó que hubo una reunión bilateral donde les fue muy bien y armarán una mesa de trabajo.

“El planteamiento mexicano esencial es que aumenten las exportaciones mexicanas a China”, detalló Ebrard.

¿Cómo le ha ido a la inversión extranjera directa en 2026?

Fue en agosto del 2026 cuando se informó que México captó 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera en el primer semestre del año.

La cifra representó un incremento de 2.1 por ciento frente a los 34 mil 265 millones de dólares registrados originalmente en el mismo periodo del 2025, con lo que la inversión extranjera mantuvo una trayectoria ascendente y alcanzó un nuevo máximo histórico para la primera mitad del año.

El resultado consolidó el crecimiento de la inversión extranjera observado en los últimos años, pues entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2026, el flujo prácticamente se duplicó, al aumentar 89.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).

El sector manufacturero fue el principal receptor de inversión extranjera durante los primeros seis meses del año, con 13 mil 482 mdd, equivalentes a 38.6 por ciento del total y un crecimiento de 9.3 por ciento anual.

El avance estuvo impulsado principalmente por mayores inversiones en la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que registró un aumento de mil 174.5 mdd. También crecieron los flujos destinados a las industrias metálicas básicas y a la fabricación de maquinaria y equipo.

Con información de Jassiel Valdelamar.