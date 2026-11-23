En México, 4 millones 518 mil hogares todavía utilizan leña para cocinar, una situación relacionada con la pobreza energética y las dificultades para acceder a combustibles como el gas LP, advirtió Carlo Renato De los Santos La Serna, especialista en política energética e hidrocarburos.

Durante el Congreso GLP 2026, el experto explicó que 11.3 por ciento de los 38.8 millones de hogares mexicanos utiliza leña para preparar alimentos, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Veracruz y Yucatán.

De los Santos La Serna señaló que la pobreza energética también está relacionada con el dinero que las familias destinan al pago de electricidad y combustibles. Un hogar se encuentra es pobre energéticamente cuando gasta más del 10 por ciento de sus ingresos en energía, mientras que se considera en pobreza energética severa cuando el gasto supera 20 por ciento.

Aunque México ha ampliado el acceso a la electricidad, todavía existen dificultades para llevar combustibles menos contaminantes a las comunidades rurales, donde 41.9 por ciento de la población utiliza leña, carbón y otros combustibles contaminantes para cocinar, según las cifras presentadas por el especialista.

¿Por qué es difícil llevar gas LP a las comunidades rurales de México?

El especialista explicó que uno de los principales obstáculos para distribuir gas LP en comunidades pequeñas es el costo del transporte.

“No existe empresario alguno que le pueda correr económicamente su cálculo de utilidades sobre una zona donde haya menos de 2 mil 500 habitantes en México”, expuso.

Ante esta situación, propuso que el Gobierno de México apoye a las familias para adquirir equipos que permitan cocinar con gas LP; subsidie las primeras recargas, y trabaje con las empresas distribuidoras para garantizar el suministro.

De los Santos La Serna estimó que atender la pobreza energética podría generar ahorros de hasta 13 mil millones de dólares anuales en gasto público, equivalentes a 2.4 por ciento, además de reducir los indicadores de pobreza entre 1.2 y 1.3 por ciento al año.

¿Cómo afecta el uso de leña a las mujeres y al medio ambiente?

El especialista destacó que las mujeres dedican 39.7 horas semanales a actividades relacionadas con la recolección y preparación de leña, frente a las 18.2 horas que destinan los hombres, lo que reduce el tiempo disponible para estudiar, trabajar o realizar otras actividades.

“¿Esa diferencia de 39.7 horas de mujeres que no usan a la semana, no podrían ellas utilizarlas en cualquier otro trabajo, ya sea desde artesanal, manual, apoyo, lo que sea, estudiar, prepararse, capacitarse?”, cuestionó.

Además, estimó que el consumo de leña en México provoca la tala de 88.4 millones de árboles al año, equivalentes a unos 242 mil diarios.