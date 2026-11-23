México importa 70 por ciento del gas LP que consume, debido a que la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda, reconoció Jorge Alberto Arévalo Villagrán, titular de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Durante el Congreso GLP 2026, organizado por El Financiero y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), el funcionario explicó que el consumo de gas LP en México se ha mantenido estable desde 2018, en alrededor de 280 mil barriles diarios.

“La producción nacional y las importaciones desempeñan un papel relevante en el suministro, importamos mucho gas, alrededor del 70 por ciento”, señaló.

Arévalo Villagrán detalló que los hogares concentran 56 por ciento del consumo de gas LP en México, seguidos de los comercios, con 17 por ciento; el transporte, con 15 por ciento, y la industria, con 11 por ciento.

El funcionario consideró que los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, seguirán siendo importantes para el sector energético durante el siglo XXI.

¿Cuánto gas LP produce Pemex en México?

Los complejos procesadores de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) generan alrededor de 82 por ciento del gas LP producido en México, mientras que 18 por ciento restante proviene de las refinerías, donde también se obtiene este combustible al procesar petróleo crudo.

México cuenta con nueve complejos procesadores que reciben diariamente un promedio de 2 mil 200 millones de pies cúbicos de gas húmedo, del cual se obtienen diversos combustibles, incluido el gas LP.

Ante la dependencia de las importaciones, Arévalo Villagrán destacó la necesidad de mejorar las instalaciones de procesamiento y aumentar la producción nacional de petróleo y gas.

Sin embargo, advirtió que 71 por ciento de los campos petroleros de México registra una disminución en su producción, lo que dificulta aumentar la extracción de hidrocarburos.

Para enfrentar esta situación, el funcionario señaló la importancia de explorar nuevos campos petroleros; desarrollar los yacimientos existentes, y encontrar nuevas reservas de petróleo y gas.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca mantener una producción nacional de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y otros hidrocarburos líquidos hacia 2035, con la participación de Pemex y empresas privadas.