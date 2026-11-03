GAS L.P: el motor energético que impulsa la economía, el comercio, la salud y el desarrollo de México

El Gas Licuado de Petróleo (GAS L.P.) se ha consolidado como uno de los energéticos más importantes para el desarrollo económico y social de México. Su presencia en millones de hogares, comercios e industrias lo convierte en un recurso esencial para la vida cotidiana, mientras que su infraestructura de distribución representa un componente estratégico para garantizar el abastecimiento y la continuidad de diversas actividades productivas.

México destaca como el mayor mercado residencial de GAS L.P. del mundo hispanohablante, con una demanda que refleja la importancia de este combustible dentro de la matriz energética nacional.

De acuerdo con el informe Panorama Latinoamericano 2026, elaborado por Oil Price Information Service (OPIS), el consumo nacional de GAS L.P. alcanzó aproximadamente 10.46 millones de toneladas métricas en 2025, frente a los 9.49 millones registrados en 2024, lo que representa un crecimiento cercano al 10.2%.

Este comportamiento evidencia la relevancia de un sector que no sólo responde a las necesidades domésticas, sino que también participa en el funcionamiento de establecimientos comerciales, servicios y distintas actividades económicas.

Una industria que conecta hogares, empresas, hospitales y regiones

Una de las principales fortalezas del GAS L.P. es su capacidad para llegar a comunidades donde otras fuentes de energía enfrentan limitaciones de infraestructura. Su distribución mediante cilindros y autotanques permite abastecer municipios periféricos, localidades rurales y regiones sin acceso a redes de gas natural.

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Según OPIS, México cuenta con aproximadamente 18 millones de cilindros de GAS L.P, principalmente en presentaciones de 20 y 30 kilogramos, que forman parte de una extensa red de distribución residencial.

Esta infraestructura permite mantener el suministro energético y representa una actividad económica que requiere inversiones constantes en almacenamiento, transporte, mantenimiento, tecnología y capacitación de personal especializado.

El dinamismo del sector también se refleja en el segmento comercial. Durante 2025, el consumo de GAS L.P. en este rubro alcanzó 1.72 millones de toneladas métricas, frente a 1.56 millones del año anterior, de acuerdo con el mismo informe.

GAS L.P: el motor energético. (Shutterstock)

Restaurantes, hoteles, panaderías, lavanderías y pequeños negocios encuentran en este energético un recurso fundamental para mantener sus operaciones, fortalecer su productividad y atender las necesidades de sus clientes.

Su importancia también se extiende al sector salud, donde hospitales, clínicas y centros médicos utilizan GAS L.P. para servicios esenciales como el calentamiento de agua, la preparación de alimentos, las lavanderías hospitalarias y determinados procesos de esterilización. Estas aplicaciones contribuyen al funcionamiento de las instalaciones sanitarias, la atención de pacientes y la continuidad de sus operaciones.

De esta manera, el GAS L.P. fortalece no sólo la actividad económica, sino también la infraestructura de servicios esenciales para el bienestar de la población.

Infraestructura y seguridad energética, claves para el crecimiento

La distribución de GAS L.P. constituye un eslabón indispensable para la seguridad energética del país. La disponibilidad del combustible requiere una red logística capaz de conectar terminales de almacenamiento, transporte ferroviario, plantas de distribución y puntos de consumo.

En este contexto, México cuenta con una de las infraestructuras de GAS L.P. más extensas de América Latina, con nodos logísticos estratégicos en distintas regiones del territorio nacional.

México cuenta con una de las infraestructuras de Gas LP más extensas de América Latina.

Además, el autogas representa otra oportunidad de desarrollo. El informe de OPIS identifica más de 450 mil vehículos adaptados para utilizar GAS L.P. y una infraestructura superior a 3 mil estaciones de servicio, lo que amplía la participación de este energético en el sector transporte.

La modernización de instalaciones, la renovación de equipos y la incorporación de tecnologías de monitoreo y trazabilidad también forman parte de las oportunidades para fortalecer la eficiencia operativa y elevar los estándares de seguridad.

En este escenario, el Congreso GAS L.P. 2026 se posiciona como un espacio de diálogo para analizar el futuro de una industria estratégica, promover el intercambio de conocimientos y abordar temas relacionados con inversión, innovación, infraestructura y continuidad del abastecimiento.

De cara a los próximos años, el GAS L.P. mantiene perspectivas relevantes por su amplia cobertura territorial, su vinculación con distintas actividades productivas y su importancia para millones de familias.

Su fortalecimiento representa una oportunidad para impulsar la competitividad, favorecer el desarrollo regional y consolidar una infraestructura energética que contribuya al crecimiento económico y al bienestar de México.