Mexicana ‘se la vuela’: Usa avión sin permisos para transportar a pasajeros

La empresa Mexicana usó un avión que no tenía permiso para operar con pasajeros.

Mexicana usó un avión que no tenía permiso para operar con pasajeros, esto luego de que uno de los aviones de la aerolínea del Estado declaró emergencia por presencia de humo en la cabina.

Información en poder de El Financiero revela que una de las aeronaves de recién llegada al país, es decir, la décima de una flota de 20, fue utilizada sin contar con el certificado para transportar pasajeros.

¿Por qué Mexicana usó una aeronave sin permisos?

El 22 de octubre, el vuelo 1291 de Mexicana cubría el vuelo Hermosillo Sonora con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuando declaró emergencia.

Fuentes confirmaron a este diario que la emergencia de la aeronave de reciente adquisición tuvo que ver con presencia en cabina, por lo que el avión tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto del Bajío hacia las 13:40 de la tarde de este jueves.

Debido a que Mexicana tiene una cantidad limitada de aviones, la aerolínea decidió enviar una aeronave provisional que no tenía permisos necesarios para transportar a sus pasajeros varados y llevarlos a su destino final.