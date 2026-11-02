Ojo aquí, ‘Checo’: ¿La escudería Cadillac está en venta? Mark Walter pide 3 mil mdd, según Sportico

Mark Walter es dueño de la escudería Cadillac, donde actualmente 'Checo' Pérez es piloto de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team/ AP)

La escudería Cadillac de F1 podría cambiar de dueño a pocos meses de su debut en la máxima categoría del automovilismo. De acuerdo con un reporte de Sportico, el empresario Mark Walter estaría ofreciendo el equipo por un precio de al menos 3 mil millones de dólares, mientras que habría varios interesados en adquirirlo.

Según tres personas familiarizadas con el proceso citadas por la publicación especializada en negocios deportivos, existen al menos siete posibles compradores interesados en equipo estadounidense donde actualmente corre Sergio ‘Checo’ Pérez. Sin embargo, hasta el momento no hay un anuncio oficial que confirme una operación de venta.

Mark Walter, dueño de Los Dodgers, controla la escudería Cadillac a través de TWG Global, compañía que agrupa sus inversiones deportivas y que opera su división TWG Motorsports. Esta última tiene intereses en distintas categorías, entre ellas la Fórmula 1, IndyCar y NASCAR.

'Checo’ Pérez actualmente es piloto de la escudería Cadillac en la Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

El reporte surge después de una serie de movimientos en el portafolio deportivo del empresario, cuando acordó la venta de Los Angeles Lakers por una operación valuada en 12 mil 500 millones de dólares, equipo donde tenía la participación mayoritaria. También vendió su participación minoritaria en el Chelsea de la Premier League a Clearlake Capital.

Además, según información publicada previamente por Bloomberg, el empresario analiza la venta de Los Angeles Sparks, equipo de la WNBA.

¿Qué dijo TWG Global sobre la venta de Cadillac F1?

El reporte de Sportico contrasta con la postura que TWG Global hizo pública anteriormente. En agosto, la compañía rechazó las versiones sobre una posible venta de Cadillac y otros activos deportivos, en medio de las especulaciones que surgieron después del acuerdo relacionado con Los Angeles Lakers.

“TWG no está considerando vender su participación en el equipo Cadillac de Fórmula 1 ni en ninguna otra parte de TWG Motorsports”, señaló la empresa en un comunicado citado por la publicación.

En ese mismo contexto, Walter también sostuvo que conservaría a los Dodgers de Los Ángeles, franquicia de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

Mark Walter es el dueño de Los Angeles Dodgers. (Foto: AP)

¿Quién es Mark Walter y por qué vendió a los Lakers y al Chelsea?

Mark Walter es un empresario e inversionista estadounidense que dirige TWG Global y es cofundador y director ejecutivo de Guggenheim Partners, firma dedicada a la gestión de inversiones y otros servicios financieros. Su portafolio incluye participaciones en distintas franquicias deportivas.

Durante 2026, Walter protagonizó dos movimientos importantes en el negocio del deporte profesional: la venta de su participación mayoritaria en Los Angeles Lakers y su salida del Chelsea FC, equipo de la Premier League inglesa.

En agosto, Walter acordó vender su participación de control en los Lakers a un grupo encabezado por Joshua Kushner y Bob Iger, director ejecutivo de Disney, en una operación valuada en 12 mil 500 millones de dólares. El acuerdo llamó la atención porque se concretó menos de un año después de que Walter asumiera el control mayoritario de la franquicia de la NBA.

La operación también generó especulaciones sobre el futuro de sus otros activos deportivos, especialmente los Dodgers y Cadillac. Sin embargo, TWG Global rechazó que la venta de los Lakers significara que estuviera desmantelando su portafolio deportivo.

La polémica creció en medio de reportes sobre investigaciones federales y revisiones regulatorias relacionadas con transacciones financieras entre aseguradoras vinculadas a Walter y otras empresas relacionadas con su grupo. Walter y su compañía rechazaron las acusaciones de irregularidades y sostuvieron que no hubo víctimas ni daños derivados de esas transacciones.