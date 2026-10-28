¡OFICIAL! Checo renueva contrato con Cadillac hasta 2029: ¡Sigamos dándolo todo!

Sergio ‘Checo’ Pérez anunció la renovación de su contrato con Cadillac hasta 2029, con lo que prolongará su trayectoria en la Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro).

A Sergio ‘Checo’ Pérez aún le queda mucha gasolina en el tanque: este lunes, previo a su Show Run en Reforma, el mexicano dio una gran sorpresa a sus fans: confirmó la renovación de su contrato con Cadillac hasta 2029.

“En vísperas de un fin de semana especial en Ciudad de México, nos complace anunciar que Checo seguirá siendo una pieza fundamental del Cadillac Formula 1 Team durante los próximos años”, anunció Dan Towriss, director ejecutivo del Cadillac Formula 1 Team.

“Crear un equipo competitivo en la F1 es un proceso a largo plazo, y contar con el talento y el liderazgo de Checo nos aporta la continuidad y el compromiso que necesitamos para seguir construyendo sobre los sólidos cimientos establecidos en nuestro primer año. Juntos, estamos centrados en la siguiente fase de nuestro camino, impulsando al equipo hacia adelante y avanzando posiciones en la parrilla”, detalló.

El mexicano ya había dado pistas sobre su futuro con Cadillac, más allá de su primer contrato hasta 2027: este martes, durante su rueda de prensa en Plaza Carso, expresó que no consideraba suficiente un año para consolidar el proyecto: “Sabíamos que iba a ser complicado. Empezar de cero es difícil, pero espero que a mediados de la próxima temporada estemos peleando por cosas importantes”.

La escudería estadounidense está en proceso de desarrollo, aunque ninguno de sus dos pilotos ha sumado puntos, el mexicano ha terminado más carreras que su compañero Valtteri Bottas.

‘Checo’ Pérez explica su renovación con Cadillac

En un comunicado, ‘Checo’ detalló su compromiso con la escudería: “Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que creí de verdad, y prolongar mi compromiso me parece una continuación natural de este capítulo”.

El tapatío se mostró emocionado por participar en la construcción del proyecto: “Crear un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Todavía nos queda mucho trabajo por delante y estoy plenamente comprometido para los próximos tres años”.

“Quiero dar las gracias a Dan (Towriss), a Mark (Reuss) y a todo el equipo de TWG Motorsports y General Motors por la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos iniciado juntos. A todos los miembros de este equipo tan especial, tanto en el circuito como en EE. UU. y el Reino Unido, y a nuestros aficionados: gracias por vuestro apoyo y confianza. No os defraudaré. ¡Sigamos dándolo todo!"