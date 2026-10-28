Hospitalizan a Jesús Ochoa tras caer de un elevador: ‘No podía caminar y quería trabajar’, dice Luis de Alba

El accidente de Jesús Ochoa ocurrió mientras participaba en una función de la obra de teatro Perfume de Gardenia en el municipio de Atizapán de Zaragoza. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro)

El actor Jesús Ochoa, reconocido por su participación en películas como La ley de Herodes, Nicotina y No se aceptan devoluciones, fue hospitalizado tras sufrir una caída desde un elevador de aproximadamente 10 metros de altura, durante una presentación teatral en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El accidente fue revelado por Luis de Alba, compañero de Jesús Ochoa en la obra de teatro Perfume de Gardenia, quien aseguró que el actor presentó dificultades para caminar después de la caída, aunque aparentemente no sufrió fracturas. Pese a lo ocurrido, Ochoa tenía la intención de continuar con sus actividades teatrales.

En una entrevista con distintos medios de comunicación, el comediante relató que Jesús Ochoa se encontraba hospitalizado y recordó su reacción cuando se enteró de que su compañero pretendía seguir trabajando después del accidente.

“Se cayó, no podía caminar. Se cayó de un elevador como de 10 metros. Y no se rompió nada, pero (...) todavía quería trabajar. No, le digo: ‘Estás loco, cabrón’. Ahorita está en el hospital. No, pobre”, declaró Luis de Alba.

El comediante, conocido por interpretar a personajes como ‘El Pirruris’ y Juan Camaney, explicó que el accidente ocurrió durante una función al aire libre en Atizapán, donde la producción instaló un elevador escénico para realizar uno de los movimientos de la obra.

“Este teatro tiene elevador, se mandó hacer para eso. En donde fuimos anteayer, a Atizapán, era al aire libre. Y armaron un elevador como de 8, 10 metros. Y le tocaba bajar a él por el elevador. Y cuando (...) ¡guácatelas!, hasta abajo”, recordó.

Pese a la gravedad de la caída, Luis de Alba señaló que Jesús Ochoa se encontraba de buen ánimo y expresó su intención de visitarlo en el hospital. También destacó la calidad humana de su compañero, a quien describió como: “Es un pan de dulce, cabrón”.

Hasta el momento, ni los familiares de Jesús Ochoa ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) han proporcionado información pública sobre su estado de salud, por lo que se desconoce la gravedad de sus lesiones, su evolución médica y cuándo podría retomar sus actividades profesionales.

La hospitalización de Jesús Ochoa se dio a conocer días después de que otros dos actores mexicanos enfrentaran problemas de salud: César Bono, quien fue sometido a una cirugía para retirarle una pequeña protuberancia de un párpado, y Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, quien requirió atención hospitalaria por una hemorragia provocada por úlceras estomacales.

Familiares de Jesús Ochoa no han dado a conocer el estado de salud del actor (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles son las últimas participaciones de Jesús Ochoa en cine, televisión y teatro?

Jesús Ochoa continuó activo como actor con participaciones en cine, televisión y teatro. Entre sus proyectos más recientes se encuentran la telenovela Hermanas, un amor compartido, en la que interpretó a Abelardo Correa Bojórquez, y la película A toda madre, dirigida por Max del Río.

En televisión también formó parte de las series Papá soltero (2025), en la que dio vida a Enrique, y Oríllese a la orilla, una producción de comedia.

A estos proyectos se sumó su participación en Perfume de Gardenia, obra teatral en la que compartió escenario con Luis de Alba y durante cuya presentación en Atizapán sufrió el accidente que provocó su hospitalización.

Originario de Sonora, Jesús Ochoa comenzó su trayectoria artística en el teatro en 1974 y posteriormente desarrolló una carrera en el cine y la televisión mexicana. Entre sus películas más reconocidas se encuentran La ley de Herodes (1999), Nicotina (2003), Hombre en llamas (2004) y No se aceptan devoluciones (2013), esta última junto con Eugenio Derbez.

Además de su trabajo frente a las cámaras, prestó su voz a Manny, el mamut de la franquicia animada La era de hielo, uno de sus personajes más reconocidos en el doblaje latinoamericano. También ocupó la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), organización dedicada a la representación de los intérpretes mexicanos.