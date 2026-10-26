‘Flaco’ Ibáñez sale del hospital y regresa a los foros: ‘Fue delicado, me pusieron 1 litro de sangre’

Manuel 'Flaco' Ibáñez había sido hospitalizado de emergencia, pero ya fue dado de alta. (Foto: Cuartoscuro)

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez ya salió del hospital, luego de ser internado de emergencia en la Ciudad de México por complicaciones de salud que llevaron a su hija a solicitar donadores de sangre.

El actor de Vecinos compartió detalles de lo que le ocurrió durante una entrevista con el programa Hoy. Además, confirmó que retomó sus actividades laborales, tanto en la telenovela Más vale sola como en las grabaciones de la nueva temporada de la serie de comedia.

Manuel 'El Flaco' Ibáñez dio sus primeras declaraciones tras salir del hospital. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué le pasó a Manuel ‘Flaco’ Ibáñez?

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez fue ingresado de emergencia en el Hospital ABC, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México. Durante la hospitalización, su hija pidió donadores de sangre, aunque inicialmente no reveló las causas del internamiento ni ofreció detalles sobre el estado de salud de su papá.

Posteriormente, explicó que tuvo complicaciones relacionadas con una úlcera estomacal que le provocó un episodio de salud delicado.

“Se me reventó una ulcera, pero tomé un medicamento que ocasiona que la popó salga negra, no me di cuenta de eso y de repente en la madrugada, pues me caí, me levanté al baño, y nos espantamos. Me llevaron de volada al hospital”, declaró al programa Hoy.

El actor de Mujer, casos de la vida real, también agradeció a las personas que respondieron a la solicitud de donadores, pues necesitó sangre como parte de la atención médica que recibió.

“Fue delicado, pero aquí ya estoy trabajando. Tenían que atenderme rápido, me cauterizaron las dos ulceras, me pusieron casi un litro de sangre y es difícil conseguirla por mi tipo, soy O negativo”, añadió.

¿Qué es una úlcera y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con Mayo Clinic, las úlceras son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago o en la parte superior del intestino delgado.

Aunque algunas personas no presentan síntomas, otras pueden experimentar dolor o ardor estomacal, sensación de hinchazón, acidez, eructos y náuseas.

Una de las posibles complicaciones es el sangrado de la úlcera. En estos casos, pueden presentarse vómitos con sangre, evacuaciones oscuras o negras y sensación de mareo o desmayo. Las úlceras también pueden provocar una pérdida importante de sangre que requiera hospitalización y transfusiones, según la gravedad del caso.

Manuel 'Flaco' Ibáñez ya regresó a los foros de grabación. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué problemas de salud ha tenido Manuel ‘Flaco’ Ibáñez?

El actor de Como dice el dicho ha enfrentado otros problemas de salud durante los últimos años. Aunque estos episodios no tuvieron las mismas características, forman parte de los antecedentes médicos que el propio intérprete ha compartido públicamente.

Operación en los ojos

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez contó en una entrevista con Televisa que se sometió a una cirugía debido a que padecía cataratas, una afección que puede provocar visión nublada y dificultar actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer los rostros de otras personas.

En aquel momento, el actor explicó que el procedimiento fue breve y que su recuperación le permitió mejorar la visión.

“Fue una cirugía sencillísima, de 15 minutos”, comentó.

Además, desmintió las versiones que señalaban que había estado a punto de perder la vista a consecuencia de sus intervenciones quirúrgicas.

Pérdida de masa muscular

En 2025, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez perdió masa muscular considerablemente, al grado que modificó su apariencia física. El actor relacionó este cambio con factores asociados a la edad y otros padecimientos propios del envejecimiento.

Aunque descartó encontrarse en una situación crítica, reconoció que la transformación física afectó su autoestima y su estado emocional.

El intérprete de ‘El Jorjais’ en ‘Vecinos’ explicó que el deterioro físico se hizo evidente y que necesitó seguir recomendaciones médicas para recuperar fuerza y estabilidad.

Operación por aneurisma

En junio de 2025, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez reveló que se había sometido a una cirugía por un aneurisma que le detectaron durante una revisión médica.

“Me acaban de operar. Mi recuperación va bien, estuve en un hospital, yo los odio porque no te dejan dormir, porque siempre va una enfermera a verte, es horrible”, declaró durante un encuentro con los medios de comunicación.

De acuerdo con el actor, el padecimiento podría estar relacionado con su consumo de cigarro, un hábito que mantuvo durante cerca de seis décadas.