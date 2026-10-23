Hospitalizan a Manuel ‘Flaco’ Ibáñez; piden donadores de sangre: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Manuel Ibáñez es reconocido por hacer el papel de 'Jorjais' en la serie de 'Vecinos' (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, actor conocido por su participación en proyectos como Vecinos y La mujer del Vendaval, se encuentra hospitalizado. La noticia fue compartida por colegas del comediante mexicano.

Uno de ellos fue Toño de Valdés, el comentarista deportivo, quien detalló que el también actor de Mujer, casos de la vida real se encuentra en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

“Ojalá nos puedan ayudar. El ‘Flaco’ Manuel Ibáñez requiere donadores de sangre O negativo en el Hospital ABC de Santa Fe… Muchas gracias a todos”, escribió, sin dar más detalles al respecto.

Más información en breve…