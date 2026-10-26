Julián Quiñones va por el Balón de Oro 2026: ¿Dónde y a qué hora ver a los ganadores?

Estos son los nominados en las diferentes categorías del Balón de Oro 2026. (Foto: xinhua-news/shutterstock/cuartoscuro)

Julián Quiñones y Scarlett Camberos son los dos futbolistas mexicanos que hicieron historia al ser nominados al Balón de Oro 2026, una ceremonia en la cual se reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y equipos de la temporada.

La entrega de premios organizada por la revista francesa France Football se celebra este lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium, con la presencia de algunas de las principales figuras del futbol internacional. Entre los nombres que generan mayor expectativa están el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane y el español Lamine Yamal, aunque no existe un favorito indiscutible-

Además de los premios individuales, también están las categorías a mejores porteros, jugadores jóvenes, entrenadores y clubes. El América Femenil también figura entre los nominados, por lo que México tiene representación en más de una categoría.

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, está nominado al Balón de Oro 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Dónde ver la gala del Balón de Oro 2026 desde México?

Los aficionados al futbol pueden seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026 en vivo a través de DAZN, plataforma de streaming que ofrecerá la transmisión de la gala.

La entrega de premios, realizada en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, también se puede seguir en la página oficial del Balón de Oro y en sus redes sociales.

¿A qué hora empieza el Balón de Oro 2026 en México?

La entrega del Balón de Oro 2026 se celebra este lunes 26 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El evento comienza a las 20:00 horas en Londres, por lo que los aficionados mexicanos pueden seguir la premiación durante la tarde.

La gala corresponde a la edición número 70 del reconocimiento creado en 1956 por France Football.

Scarlett Camberos, delantera del Club América, está nominada al Balón de Oro 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

La competencia por el premio masculino llega sin un candidato que tenga asegurada la victoria. Entre los nombres que aparecen en las conversaciones previas a la gala destacan Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, aunque sus posibilidades dependen de la valoración que haga el jurado sobre sus actuaciones individuales y los resultados obtenidos con sus equipos.

¿Quiénes son todos los nominados al Balón de Oro 2026? Lista completa por categoría

La edición 2026 del Balón de Oro contempla reconocimientos para los mejores futbolistas, jóvenes talentos, porteros, entrenadores y clubes de las ramas masculina y femenina. Entre los candidatos destacan Julián Quiñones y Scarlett Camberos, los representantes mexicanos nominados a los principales premios individuales.

Nominados al Balón de Oro masculino 2026

Los 30 candidatos al premio individual masculino son:

Jude Bellingham (Real Madrid).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Bruno Fernandes (Manchester United).

Gabriel (Arsenal).

Erling Haaland (Manchester City).

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).

Harry Kane (Bayern Múnich).

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).

Lamine Yamal (Barcelona).

Sadio Mané (Al-Nassr).

Marquinhos (Paris Saint-Germain).

Lautaro Martínez (Inter).

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).

Lionel Messi (Inter Miami).

João Neves (Paris Saint-Germain).

Michael Olise (Bayern Múnich).

Willian Pacho (Paris Saint-Germain).

Julián Quiñones (Al-Qadsiah).

Declan Rice (Arsenal).

Rodri (Manchester City/Barcelona).

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain).

William Saliba (Arsenal).

Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain).

Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Vinícius Júnior (Real Madrid).

Vitinha (Paris Saint-Germain).

Mbappé está nominado al Balón de Oro 2026. [Fotografía. EFE]

Nominadas al Balón de Oro femenino 2026

Las 30 futbolistas que aspiran al reconocimiento son:

Selma Bacha (OL Lyonnes).

Barbra Banda (Orlando Pride).

Klara Bühl (Bayern Múnich).

Esmee Brugts (Barcelona).

Mariona Caldentey (Arsenal).

Scarlett Camberos (América).

Kerstin Casparij (Manchester City).

Temwa Chawinga (Kansas City Current).

Cata Coll (Barcelona).

Melchie Dumornay (OL Lyonnes).

Caroline Graham Hansen (Barcelona).

Alex Greenwood (Manchester City).

Patri Guijarro (Barcelona).

Pernille Harder (Bayern Múnich).

Yui Hasegawa (Manchester City).

Rose Lavelle (Gotham FC).

Mapi León (Barcelona/London City Lionesses).

Lorena (Kansas City Current).

Melvine Malard (Manchester United/Chelsea).

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea).

Vivianne Miedema (Manchester City).

Ewa Pajor (Barcelona).

Clàudia Pina (Barcelona).

Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses).

Wendie Renard (OL Lyonnes).

Alessia Russo (Arsenal).

Khadija Shaw (Manchester City).

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich).

Caroline Weir (Real Madrid/OL Lyonnes).

Tessa Wullaert (Inter/Como).

Scarlett Camberos es delantera del América y de la Selección Mexicana Femenil. (Foto: Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

Nominados al premio al Joven Talento Masculino 2026

Este reconocimiento distingue a los futbolistas jóvenes más destacados de la temporada. Los candidatos son:

Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City).

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

Johan Manzambi (Freiburg/Aston Villa).

Kerim Alajbegović (Salzburgo/Juventus).

Lamine Yamal (Barcelona).

Lennart Karl (Bayern Múnich).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Yan Diomandé (RB Leipzig/Real Madrid).

Éli Junior Kroupi (Bournemouth).

Nominadas al premio a la Joven Talento Femenino 2026

Las cinco candidatas al reconocimiento son:

Clara Serrajordi (Barcelona).

Felicia Schröder (Häcken/Real Madrid).

Lily Yohannes (OL Lyonnes).

Veerle Buurman (Chelsea).

Vicky López (Barcelona).

Nominados al premio al Portero del Año 2026

Los diez guardametas que aspiran al Trofeo Yashin masculino son:

David Raya (Arsenal).

Édouard Mendy (Al-Ahli).

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Joan García (Barcelona).

Matvei Safonov (Paris Saint-Germain).

Thibaut Courtois (Real Madrid).

Unai Simón (Athletic Club).

Vozinha (Chaves/Colo-Colo).

Yassine Bounou (Al-Hilal).

Nominadas al premio a la Portera del Año 2026

Las cinco futbolistas que compiten por el reconocimiento son:

Ann-Katrin Berger (Gotham FC).

Ayaka Yamashita (Manchester City).

Cata Coll (Barcelona).

Hannah Hampton (Chelsea).

Lorena (Kansas City Current).

Nominados al premio al Entrenador del Año masculino 2026

Los cinco técnicos que aspiran al galardón son:

Mikel Arteta (Arsenal).

Luis de la Fuente (selección española).

Unai Emery (Aston Villa).

Vincent Kompany (Bayern Múnich).

Luis Enrique (Paris Saint-Germain).

Nominadas y nominados al premio al Entrenador del Año femenino 2026

Los cinco candidatos a este reconocimiento son:

Jonatan Giráldez (OL Lyonnes).

Andrée Jeglertz (Manchester City).

Nils Nielsen (selección de Japón).

Pere Romeu (Barcelona).

Elena Sadiku (Celtic/Häcken).

Nominados al premio al Club Masculino del Año 2026

Los cinco equipos que compiten por el reconocimiento son:

Arsenal (Inglaterra).

Bayern Múnich (Alemania).

Bodø/Glimt (Noruega).

Flamengo (Brasil).

Paris Saint-Germain (Francia).

Nominados al premio al Club Femenino del Año 2026

Los cinco equipos que aspiran al galardón son:

Barcelona (España).

Bayern Múnich (Alemania).

América (México).

Manchester City (Inglaterra).

OL Lyonnes (Francia).

Con información de EFE