‘Dibu’ Martínez recibe fuerte golpe y lo retiran camilla: ‘Está en el hospital haciéndose pruebas’

Emiliano ‘Dibu’ Martínez encendió las alarmas durante el Chelsea vs. Everton de la Premier League después de sufrir un fuerte choque que lo dejó tendido sobre el césped. El portero argentino recibió atención médica durante varios minutos y abandonó el encuentro inmovilizado en una camilla.

El portero campeón de Qatar 2022 fue trasladado a un hospital para someterse a pruebas de precaución, de acuerdo con el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso.

Así fue el choque de Emiliano Martinez con Jarrad Branthwaite. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN. (ADAM VAUGHAN/EFE)

Así fue el duro golpe que sufrió Dibu Martínez en el Chelsea vs. Everton

El incidente ocurrió pasada la hora de juego, cuando Martínez salió a disputar un centro a balón parado dentro del área del Chelsea. En la acción chocó con Jarrad Branthwaite, defensa del Everton que buscaba rematar el balón. El impacto dejó a ambos futbolistas en el suelo y obligó a detener el encuentro.

De acuerdo con EFE, el portero primero movió un brazo y después permaneció inmóvil sobre el césped. Las asistencias médicas de ambos equipos ingresaron rápidamente para atender a los jugadores, aunque la situación de Martínez requirió una intervención más prolongada.

'Dibu' Martinez permaneció en el céped por varios minutos EFE/EPA/ADAM VAUGHAN. (ADAM VAUGHAN/EFE)

El diario The Independent reportó que el guardameta recibió oxígeno mientras el personal médico trabajaba con cautela y que los servicios de transmisión evitaron mostrar una repetición en primer plano del choque de cabezas.

Branthwaite logró recuperarse después de recibir atención y pudo continuar en el partido, tras las revisiones correspondientes. Martínez permaneció bajo supervisión médica durante más de ocho minutos y salió de la cancha en el minuto 75, completamente inmovilizado, con collarín y consciente. El futbolista argentino no pudo regresar al encuentro.

Martyínez fue retirado en camilla y con el apollo de oxígeno. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN. (ADAM VAUGHAN/EFE)

¿Cómo se encuentra ‘Dibu’ Martínez tras ser trasladado al hospital?

La primera actualización sobre el estado del arquero llegó del entrenador Xabi Alonso, quien habló con los medios después del encuentro. Según declaraciones en conferencia de prensa, el entrenador español explicó que Martínez había abandonado el estadio consciente y ya se encontraba en el hospital.

“Que yo sepa, salió del estadio consciente y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas de precaución”, señaló el técnico. También pidió esperar los resultados antes de determinar la gravedad de la lesión y expresó su esperanza de que no fuera demasiado seria.

De acuerdo con BBC Sport, Alonso describió el problema como una conmoción cerebral, aunque aclaró que todavía no contaba con información suficiente para precisar su alcance. El entrenador explicó que únicamente había visto un fragmento de la acción y que era necesario esperar la evaluación médica.

Dibu Martínez fue finalista en el último Mundial con Argentina (Foto: EFE).

BBC también señaló que su participación en los siguientes compromisos del Chelsea queda en duda: el equipo tiene partidos de Premier League ante Tottenham y Manchester United, además de un encuentro de la Copa de la Liga inglesa contra Liverpool. Sin embargo, no se ha confirmado cuánto tiempo estaría fuera el arquero argentino.

El Chelsea ganó 2-0 ante el Everton con dos goles de Pedro Neto. El delantero portugués dedicó el triunfo y la portería en cero a su compañero: “Esta victoria es para él”, dijo en declaraciones retomadas por The Independent.

Martínez había llegado al club londinense procedente del Aston Villa en agosto y disputaba apenas su sexta aparición con los Blues.

Con información de EFE.