‘Tragedia en el Estadio Corregidora’: El caso real en el que se basó la nueva serie documental de HBO

'Tragedia en el Estadio Corregidora' es el nuevo documental sobre la pelea campal en el partido de Atlas vs. Querétaro en 2022. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

El 5 de marzo de 2022, un partido de futbol entre ‘Gallos blancos’ y Atlas se convirtió en uno de los episodios más violentos de la historia de la Liga MX. Lo que comenzó como un encuentro de la Jornada 9 terminó con enfrentamientos entre aficionados en las tribunas y la cancha del Estadio Corregidora, en Querétaro.

Más de cuatro años después, aquellos hechos vuelven a la conversación con el estreno de Tragedia en el Estadio Corregidora’, una serie documental de HBO Max que reconstruye lo sucedido mediante imágenes de archivo y testimonios.

La producción también revisa las consecuencias de la violencia y las preguntas que continúan abiertas sobre aquel partido que ocurrió en el torneo Clausura de Liga MX de 2022.

La pelea campal de aficionados del Atlas y Querétaro ocurrió en el Estadio Corregidora. (Foto: Cortesía HBO Max)

¿Qué pasó en el Estadio Corregidora el 5 de marzo de 2022?

Durante el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Atlas, cuando el marcador favorecía 1-0 al equipo rojinegro, comenzaron varias riñas en las gradas, siendo la primera entre propios aficionados de Querétaro. La situación escaló hasta que algunos aficionados ingresaron a la cancha, donde continuó la pelea.

Después, la hinchada rojinegra agredió a algunos de los aficionados de Querétaro en la zona familiar, por ello es que la porra ‘La resistencia’ se trasladó entre las gradas para seguir con la pelea.

Las imágenes difundidas aquella tarde mostraron a personas golpeadas, familias que buscaban refugio y aficionados que intentaban alejarse de los enfrentamientos. Ante la gravedad de los disturbios, los jugadores del Atlas, Julián Quiñones entre ellos, se retiraron al vestidor y el encuentro fue suspendido.

El primer informe de Protección Civil de Querétaro confirmó que al menos 22 personas habían resultado lesionadas, nueve de ellas trasladadas al Hospital General. Dos de los pacientes se encontraban graves. En ese momento, las autoridades señalaron que no tenían reportes de personas fallecidas. Posteriormente, las cifras oficiales que se manejaron fue que hubo 26 lesionados, algunos de gravedad.

El documental 'Tragedia en el Estadio Corregidora' recuerda los acontecimientos ocurridos el 5 de marzo de 2022. (Foto: Cortesía HBO Max)

¿Qué consecuencias hubo tras la violencia en Querétaro?

Los hechos provocaron una respuesta de las autoridades estatales y de los organismos del futbol mexicano. La Liga MX anunció una investigación y solicitó sanciones para los responsables, además de suspender los partidos restantes de la Jornada 9 en solidaridad con las personas afectadas.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció sobre lo ocurrido. Durante su conferencia matutina del 7 de marzo de 2022, llamó a reflexionar sobre la violencia y planteó la necesidad de atender sus causas sociales y promover una mayor formación en valores.

En el ámbito judicial, las investigaciones derivaron en procesos contra personas señaladas por su presunta participación en las agresiones. El 19 de mayo de 2022, se vincularon a proceso de tres aficionados del Club Atlas relacionados con los hechos.

El partido de Atlas vs. Querétaro en el Estadio Corregidora fue considerado de alto riesgo. (Foto: Cortesía HBO)

¿Cómo surgió la rivalidad entre Atlas y Querétaro?

La rivalidad entre las barras de Atlas y Querétaro se remonta a 2007, cuando ambos equipos se enfrentaron en la última jornada del torneo Clausura. En aquel partido, el 29 de abril en el Estadio Jalisco, los ‘Gallos Blancos’ necesitaban ganar para evitar el descenso, pero perdieron 2-0 ante los rojinegros, con un doblete de Nicolás Olivera.

Al terminar el encuentro, aficionados de ambos clubes se enfrentaron en las inmediaciones del estadio. La pelea dejó personas lesionadas y detenidas, y marcó uno de los primeros episodios de violencia entre la Barra del 51, de Atlas, y La Resistencia, de Querétaro.

La tensión volvió a manifestarse en 2010, cuando los equipos se reencontraron tras el descenso de Gallos Blancos. Ese partido también terminó con enfrentamientos entre aficionados y alrededor de 30 personas lesionadas. En 2013, las barras volvieron a agredirse durante un encuentro en el que ambos clubes buscaban alejarse de la zona de descenso.

¿De qué trata ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’, la serie de HBO Max?

La serie documental de HBO recuerda los acontecimientos del 5 de marzo de 2022 a través de tres episodios. Reúne material de archivo y testimonios de víctimas, testigos, periodistas, autoridades y otras personas vinculadas con el caso.

La serie no se limita a reconstruir los enfrentamientos dentro del estadio: también examina sus consecuencias y las distintas versiones sobre lo sucedido. Sus productores explicaron que el propósito es presentar los testimonios y las perspectivas reunidas, sin pretender emitir una sentencia sobre el caso.