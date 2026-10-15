‘El hombre debe responder’: Infantino se disculpa por plan de venta del Mundial

Gianni Infantino retomó el tema de la polémica de la venta del Mundial. (Foto: EFE/AP)

Gianni Infantino ofreció disculpas ante el Consejo de la FIFA por el polémico plan de venta del Mundial a través de una inversión para explotar los derechos comerciales. Sin embargo, el presidente del organismo no presentó los documentos que exigen sus detractores ni aclaró las dudas sobre otras controversias que han marcado su gestión.

La reunión, celebrada en Zúrich, terminó con inconformidad entre varios representantes europeos, quienes consideran insuficientes las explicaciones del dirigente y le exigieron que responda ante ellos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se disculpó por la polémica del Mundial. (Foto: EFE/ Andre Borges).

Infantino se disculpa, pero no entrega los documentos del plan de inversión

Durante la reunión de tres horas y media, los representantes europeos solicitaron información sobre FIFA Forward Enterprise, una propuesta que contemplaba la participación de inversionistas privados en una filial encargada de gestionar derechos comerciales del Mundial. Entre los involucrados estaba Joshua Kushner, yerno de Donald Trump.

El proyecto generó una fuerte reacción en el fútbol europeo, donde dirigentes cuestionaron que Infantino trabajara durante meses en la iniciativa sin consultar suficientemente a las federaciones. La propuesta fue abandonada en julio, pero las dudas sobre su estructura financiera y sus condiciones siguen abiertas.

Después del encuentro, el presidente de la FIFA publicó un mensaje en video para explicar su postura, aunque no respondió directamente a las preguntas de los periodistas.

“Me disculpé por los errores que cometimos en relación con el proceso de comunicación y consulta vinculado al proyecto FIFA Forward Enterprise, lo que luego derivó en muchas consecuencias”, expresó.

También sostuvo que era “solo una propuesta, así que de ninguna manera era un acuerdo cerrado”.

Sumado a esto, la FIFA señaló en un comunicado que los detalles del proyecto con inversionistas “siguen siendo confidenciales debido a procedimientos legales en curso en Estados Unidos”.

La falta de información no convenció a los críticos del dirigente. Debbie Hewitt, quien preside la Asociación Inglesa de Fútbol, aseguró que “el hombre debe responder a esas preguntas”, sino no es apto para ser presidente de la FIFA.

A estas críticas se sumaron las de Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana, pues “no hubo respuestas satisfactorias”.

La inconformidad aumenta porque Infantino pidió que las preguntas se presentaran por escrito durante la última reunión del Consejo antes del 18 de noviembre, fecha límite para proponer candidatos que puedan competir contra él en la próxima elección presidencial. La UEFA encabeza los esfuerzos para apartarlo del cargo.

Gianni Infantino se enfrenta a críticas de integrantes de la UEFA tras su plan de venta del Mundial. (Foto: AP / Martin Meissner)

África respalda a Infantino rumbo a las elecciones de 2027

Mientras aumenta la presión europea, Infantino conserva apoyos importantes en otras regiones. Ahmed Yahya, integrante del Consejo de la FIFA y presidente de la Federación de Futbol de Mauritania, defendió su gestión y respaldó su continuidad.

“El punto clave para nosotros es que vemos a Gianni como la persona adecuada para seguir liderando el fútbol”, dijo Yahya.

El dirigente también destacó el financiamiento que la FIFA prevé otorgar a sus 211 federaciones miembro: la propuesta contempla añadir 15 millones de dólares para cada una durante los próximos cuatro años, además de los 10 millones que ya tenían asegurados hasta 2030.

La próxima elección presidencial de la FIFA se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, país que mantiene una relación cercana con Infantino y que será sede del Mundial de 2030 junto con España y Portugal.

El Consejo de la FIFA tiene previsto reunirse nuevamente el 16 de diciembre en Qatar, otro aliado del presidente. Antes de la elección, el organismo también celebrará un congreso extraordinario el 23 de noviembre para confirmar las sedes de los Mundiales femeninos de 2031 y 2035.