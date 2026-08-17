Infantino ‘corta cabezas’: Cesan a directivo de la FIFA que criticó plan de vender acciones del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, enfrenta críticas por su proyecto para abrir el Mundial a inversores privados. (Foto: EFE/ Andre Borges).

El francés Kevin Lamour, crítico del proyecto de privatización del Mundial, fue cesado de su puesto de director de operaciones de la FIFA.

Lamour, de 45 años, había expresado a finales de julio en un comunicado su oposición a abrir el Mundial a inversores privados, como quería Gianni Infantino, presidente de la FIFA, un plan avalado por el propio presidente estadounidense Donald Trump.

Según L’Équipe, un portavoz de la instancia que gobierna el fútbol mundial confirmó que “la relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026”.

“La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro”, agregó la fuente, según el rotativo.

Las críticas de Kevin Lamour al proyecto de Gianni Infantino

Lamour, quien se incorporó hace menos de dos años a la FIFA, había censurado el proyecto de su jefe Infantino al considerarlo que servía “a intereses personales”.

Kevin Lamour, exdirector de operaciones de la FIFA, fue cesado de su puesto tras criticar el proyecto de inversión privada impulsado por Gianni Infantino. EFE/ Hugo García/Archivo

“Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante”, indicó el francés, quien fue ejecutivo de la UEFA y mano derecha entre 2007 y 2015 del entonces presidente de ese organismo, Michel Platini.

“Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario”, afirmó el directivo francés en julio en alusión a Infantino.

Lamour admitió entonces que, aunque perdiese su trabajo en la FIFA, podría al menos dormir “tranquilo”.

La crisis de Gianni Infantino crece

La UEFA, la AFC y la CONCACAF han pedido la dimisión del presidente de la FIFA por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones, entre ellas la Copa del Mundo.

El proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) fue retirado ante las numerosas críticas internacionales recibidas; contemplaba la venta de alrededor del 20 % de los derechos comerciales de las competiciones FIFA por unos 4,200 millones de dólares.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respaldó el proyecto de Gianni Infantino para abrir el Mundial a inversores privados. (Foto: EFE)

Inglaterra, Gales y la República de Irlanda ya declararon su retirada de apoyo a Gianni Infantino en las últimas semanas. A estos se unió la federación escocesa de fútbol, la cual no votará por él en el proceso de reelección que tendrá lugar a principios del año que viene.

“La posición de la federación escocesa ha sido muy clara desde que las federaciones de la UEFA se reunieron. Estamos alineados con la posición de la UEFA. La UEFA ha hablado de una pérdida de confianza en la FIFA y estamos completamente de acuerdo con ello”, dijo Ian Maxwell, presidente de la federación escocesa, en la presentación del nuevo técnico de la selección, Sebastian Pocognoli.

“No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027”, sentenció.

De momento, no hay ningún candidato que se haya presentado para poner en entredicho la reelección de Infantino. La fecha límite para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA es el 18 de noviembre.