Vini Jr. se perderá el Real Madrid vs. Barcelona por sanción; ‘¿por qué en este momento?’, cuestiona Mourinho

Vini Jr. fue expulsado tras 'tirar del pelo' a Saliba en el partido del Madrid vs. Villarreal en LaLiga. (Foto: EFE/Captura)

Vinícius Júnior no podrá jugar uno de los partidos más esperados de la temporada en LaLiga. El delantero brasileño del Real Madrid recibió una sanción de cuatro encuentros tras su expulsión frente al Villarreal, por lo que se perderá el Clásico contra el FCB Barcelona.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio a conocer la resolución este miércoles 14 de octubre, luego de revisar los hechos que provocaron la tarjeta roja directa al atacante durante la última jornada de LaLiga.

La sanción contempla dos partidos por la acción contra Nathan Saliba y otros dos por su comportamiento posterior ante el árbitro. Esta suspensión se dio a conocer momentos previos del juego de los merengues contra la Roma en la Champions, algo que no le gustó a José Mourinho, director técnico del Real Madrid.

“Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que es un club español”, dijo.

Vinicius Jr. fue expulsado luego de que el árbitro consideró que jaló el cabello de Nathan Saliba. (Foto: Captura)

¿Por qué sancionaron a Vini Jr. con cuatro partidos?

La expulsión del brasileño ocurrió durante el partido del Real Madrid y el Villarreal, el sábado 10 de octubre. Vinícius había ingresado al campo en el segundo tiempo y creyó haber marcado el segundo gol de su equipo; sin embargo, la intervención del VAR cambió el desenlace de la jugada.

La revisión arbitral detectó que el atacante había tirado del cabello de Nathan Saliba antes de la anotación. El árbitro Isidro Díaz de Mera anuló el gol y mostró la tarjeta roja directa al futbolista madridista.

De acuerdo con la resolución del Comité de Disciplina, dos partidos de suspensión son por “tirar del pelo” a Saliba, porque se produjo sin que ambos buscaron el balón. Los otros dos encuentros de castigo se deben a las protestas de Vinícius Junior, pues el acta arbitral describió su actitud como agresiva.

¿Qué partidos se perderá Vinícius con el Real Madrid?

Con la sanción confirmada, el delantero brasileño no estará disponible para los siguientes cuatro compromisos de LaLiga:

Real Madrid vs. Sevilla.

Barcelona vs. Real Madrid.

Racing de Santander vs. Real Madrid.

Valencia vs. Real Madrid.

La suspensión corresponde a partidos en LaLiga española, por lo que no le impedirá participar en los compromisos del Real Madrid en la Champions League durante este periodo. Su regreso está previsto para después del parón internacional de noviembre.

Vini Jr. no podrá jugar en el Clásico de LaLiga contra el Barcelona. (Foto: EFE) (Juanjo Martín/EFE)

¿Cuándo es el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El primer Clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid se jugará el domingo 25 de octubre en el estadio del conjunto catalán. La ausencia de Vinícius Junior será uno de los aspectos a seguir en la previa, pues el brasileño no podrá ayudar a su equipo en uno de los encuentros más importantes del calendario.

El castigo también supone un contratiempo para José Mourinho, director técnico del Real Madrid, quien deberá buscar alternativas para cubrir la baja del atacante en el duelo contra el Barcelona.