‘Queremos volver a estar juntos’: Federación Portuguesa zanja el regreso de Cristiano Ronaldo a selección

La Federación Portuguesa expresó su deseo por ver de vuelta a Cristiano Ronaldo (Foto: AP).

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal podrían dejar atrás el desencuentro que sacudió su última concentración, pues Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), aseguró que existe voluntad colectiva para que el delantero del Al-Nassr regrese.

El directivo destacó que el futbolista tiene ganas de vestir otra vez la camiseta portuguesa poco después de que se abrió un procedimiento disciplinario contra el jugador portugués.

De acuerdo con Cristian Ronaldo, le molestó que el entrenador lo pusiera a calentar sin meterlo (Foto: EFE).

¿Qué dijo Pedro Proença sobre el regreso de Cristiano Ronaldo a Portugal?

El presidente de la FPF pidió calma ante la controversia y sostuvo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores desean superar las diferencias con el capitán.

“Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre”, afirmó Proença.

El dirigente también aseguró que Cristiano tiene “muchas ganas” de regresar a un lugar donde, según sus propias palabras, se siente feliz. Para Proença, las diferencias con Jorge Jesus no borran los objetivos que comparten, entre ellos la intención de que Portugal vuelva a ganar la Liga de las Naciones.

“Cristiano y Jorge Jesus tienen mucho más en común de lo que les separa”, sostuvo el presidente, quien describió lo ocurrido como un malentendido. Añadió que la federación busca aprender de la situación y avanzar hacia la meta deportiva del equipo.

Cristiano Ronaldo estuvo en la banda durante el último partido de Portugal. EFE/EPA/CORNELIUS POPPE NORWAY OUT NORWAY OUT (CORNELIUS POPPE/EFE) (CORNELIUS POPPE/EFE)

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

El conflicto se originó después del partido contra Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre, cuando Cristiano permaneció en el banquillo pese a haber calentado durante aproximadamente media hora. Portugal perdió ese encuentro por 2-1 y el delantero dejó la concentración el 30 de septiembre.

En un comunicado posterior, el capitán afirmó que le habían dicho que jugaría alrededor de 30 minutos, pero que el seleccionador no cumplió su palabra. También cuestionó la actitud de Jesus durante una rueda de prensa posterior a una reunión entre ambos y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr.

Cristiano reconoció su responsabilidad por abandonar al equipo y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses. Sin embargo, defendió que la confianza y la honestidad son fundamentales en su relación con un entrenador.

El exjugador del Real Madrid también dejó abierta la posibilidad de volver después de cumplir una eventual sanción. Aseguró que, si se encontraba bien físicamente, estaría disponible para competir y ganar con Portugal.

Cristiano calentó desde el medio tiempo pero no ingresó al campo. EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT NORWAY OUT (LISE ASERUD/EFE)

¿Qué sanción enfrenta Cristiano Ronaldo con la Federación portuguesa?

El Comité de Disciplina de la FPF abrió un expediente contra Cristiano por su salida de la concentración y anunció que el jugador se encuentra bajo suspensión preventiva. El procedimiento fue declarado urgente y quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria.

El reglamento de la federación contempla una suspensión de uno a seis meses, además de una multa, para quienes abandonen o falten sin justificación a entrenamientos, partidos o actividades de las selecciones nacionales.

Aunque Cristiano notificó que se marchaba, todavía debe determinarse si su decisión se considera justificada conforme a las normas. El jugador reconoció que sus acciones deben tener consecuencias y manifestó que acepta la posibilidad de un castigo.

Proença evitó pronunciarse sobre el fondo del expediente y recordó que el Comité de Disciplina es autónomo. Calificó el caso como un procedimiento normal que deberá evaluarse de manera independiente, sin adelantar cuál será la resolución.

Con información de EFE y AP.